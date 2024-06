Una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 ha fatto improvvisamente tremare la terra in prossimità di Atiquipa, in Perù, nella giornata di domenica 16 giugno. Il sisma si è verificato nel sud del Paese: non ci sono state vittime, né feriti.

Perù, terremoto di magnitudo 6.3 nelle vicinanze di Atiquipa

Nella giornata di domenica 16 giugno, alle 10:05 ora locale, corrispondenti alle 17:05 in Italia, è stata rilevata una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 nei pressi della città di Atiquipa, in Perù. Il terremoto ha avuto un ipocentro corrispondente ad una profondità corrispondente di circa 20 chilometri. A questo proposito, è stato sottolineato che i terremoti poco profondi sono avvertiti in modo più forte di quelli più profondi in quanto più vicini alla superficie. Fortunatamente, però, le autorità locali hanno fatto sapere che non ci sono stati né morti né feriti.