La guerra tra Ucraina e Russia ha avuto ripercussioni devastanti sulla sicurezza internazionale, l’economia globale e la vita di milioni di persone. Dopo anni di scontri intensi, distruzione e perdite umane, il mondo osserva con attenzione l’evolversi delle trattative per un possibile accordo di pace. Nelle ultime ore, il presidente russo Vladimir Putin ha fatto una mossa che potrebbe segnare una svolta significativa nelle negoziazioni.

Sebbene l’ombra della diffidenza e delle divergenze politiche permanga, questa decisione potrebbe rappresentare un passo verso la stabilizzazione della regione e la speranza di una risoluzione pacifica del conflitto.

Guerra Russia-Ucraina e i negoziati di pace

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che non sono previsti negoziati con Kiev riguardo alla sospensione degli attacchi contro obiettivi civili, nonostante la tregua annunciata da Mosca per la Pasqua. Tuttavia, ha sottolineato che il presidente Vladimir Putin è disponibile a discutere la questione.

Peskov ha precisato che, pur non essendoci piani specifici, il presidente Putin ha confermato la sua apertura al dialogo, prendendo in considerazione l’analisi dell’esperienza della tregua di Pasqua. Il portavoce ha anche ribadito che Putin ha più volte espresso la sua volontà di risolvere i problemi attraverso i negoziati, definendo questa disponibilità come una nuova conferma di tale posizione.

Nel frattempo, Donald Trump ha parlato di buone possibilità di arrivare a un accordo entro la settimana. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invece, ha annunciato che oggi, mercoledì 23 aprile, una delegazione ucraina parteciperà a un nuovo incontro a Londra dichiarando di essere pronto a procedere “nel modo più costruttivo possibile” per “raggiungere un cessate il fuoco senza condizioni, seguito da una pace reale e duratura”.

Guerra Russia-Ucraina, svolta nelle trattative? La mossa di Putin

Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe proposto all’inviato americano Steve Witkoff di fermare l’offensiva militare in Ucraina lungo l’attuale linea del fronte, come parte di un tentativo di avviare un accordo di pace con l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Questa proposta è stata riportata dal Financial Times. Secondo quanto emerso, Putin sarebbe disposto a limitare le sue richieste alle quattro regioni ucraine parzialmente occupate, un gesto che rispecchia anche le posizioni degli Stati Uniti, i quali potrebbero accettare di riconoscere la Crimea come territorio russo.

I colloqui sarebbero già in corso, e l’inviato statunitense Steve Witkoff è previsto a Mosca questa settimana per continuare le trattative. La notizia è stata confermata dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

Gli Stati Uniti chiederanno a Londra che Ucraina ed Europa riconoscano la Crimea come territorio russo per raggiungere un accordo di pace. Inoltre, sarà richiesta la congelazione della linea del fronte. In cambio, gli alleati dell’Ucraina chiederebbero garanzie di sicurezza e programmi di ricostruzione per il paese. Le proposte statunitensi, presentate anche a Parigi, prevedono il riconoscimento ufficiale della Crimea come russa e la revoca delle sanzioni contro Mosca, con la fine delle ostilità in Ucraina.

Un consigliere di Zelensky avrebbe dichiarato che Kiev è favorevole ad alcune condizioni, ma non a tutte, e alcuni funzionari occidentali parlano di forte pressione su Kiev. A Londra, i negoziatori europei sosterranno garanzie di sicurezza e la ricostruzione, sperando di rallentare la corsa verso un accordo che permetta alla Russia di mantenere i territori conquistati.