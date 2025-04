Sabato 26 aprile alle ore 10.00 saranno celebrati i funerali di Papa Francesco, morto il 21 aprile all’età di 88 anni. Il presidente russo, Vladimir Putin ci sarà? Ecco la sua decisione.

Vladimir Putin ricorda Papa Francesco

Ieri il presidente della Russia Vladimir Putin ha voluto rendere omaggio a Papa Francesco, morto il 21 aprile 2025 all’età di 88 anni.

Putin ha definito Bergoglio come una “persona straordinaria” e, in un messaggio destinato al cardinale Farrel, ha sottolineato come “Papa Francesco godeva di una grande autorità internazionale come fedele servitore dell’insegnamento cristiano, un saggio religioso e uno statista, e un coerente difensore degli alti valori dell’umanesimo e della giustizia.” Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha anche aggiunto che Putin e Bergoglio avevano “grande rispetto l’uno dell’altro.“

Sabato si terranno i funerali del Papa ma, Putin ci sarà? Ecco la decisione.

Funerali Papa Francesco: la scelta di Putin spiazza tutti

Si terranno sabato alle ore 10.00 i funerali di Papa Francesco. Attesi Donald Trump, Volodymyr Zelensky e Ursula Von Der Leyen. E Putin? Il presidente russo non ci sarà, è quello che fa sapere il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Ancora non si sa chi rappresenterà la Russia ai funerali di Bergolgio.