In un momento di grande significato per la Chiesa e per il mondo intero, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato la sua partecipazione al funerale di Papa Francesco, in programma a Roma nei prossimi giorni. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Trump attraverso un post sui suoi canali social. L’evento, che segna un capitolo storico nella Chiesa cattolica, vedrà la presenza di numerosi leader mondiali, tra cui Trump, a testimonianza dell’importanza internazionale di Papa Francesco.

Questa mattina, alle 9, si terrà nell’Aula del Sinodo la prima congregazione generale dei cardinali dopo la scomparsa di Papa Francesco. In questa riunione, i porporati potrebbero decidere la data delle esequie del Pontefice, con una cerimonia che, secondo le previsioni, avrà luogo tra venerdì e domenica.

Roma ospiterà il funerale di Papa Francesco: Trump in prima fila, chi altro arriverà?

Una grande folla ha affollato la cattedrale metropolitana di Buenos Aires per ricordare Papa Francesco, che fu vescovo della capitale argentina. Migliaia di persone si sono riunite nella chiesa della Santissima Trinità, nel barrio San Nicolás, per partecipare alla Messa e condividere il dolore di una perdita che qui è sentita in modo particolare. Durante l’omelia, l’arcivescovo García Cuerva, nominato da Francesco, lo ha definito “il padre di tutti, dell’intera umanità, il Papa dei poveri e degli emarginati“.

Il funerale del Pontefice segnerà anche la prima visita ufficiale di Donald Trump in Europa da quando è alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato la sua partecipazione al funerale, dove sarà presente insieme alla moglie Melania, per rendere l’ultimo omaggio al Papa.

Il presidente americano, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Papa Francesco, ordinando l’abbassamento delle bandiere a mezz’asta.

“Era un uomo buono, lavorava duramente. Amava il mondo, ed è un onore fare questo gesto”.

Tra i leader internazionali, Javier Milei, presidente dell’Argentina e paese d’origine di Papa Francesco, ha già annunciato la sua presenza. È probabile che a Roma giungano anche numerosi leader europei, tra cui Emmanuel Macron e Re Carlo III, insieme a rappresentanti di altre parti del mondo e a leader spirituali delle principali religioni.