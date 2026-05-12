Cosa cambia con le visite fiscali INPS: fasce, eccezioni e sanzioni

La visita fiscale INPS ha orari unici per tutti: sapere quando essere reperibili e quali documenti conservare può evitare tagli all'indennità e problemi disciplinari

La malattia rimane un diritto del lavoratore, ma non cancella gli obblighi di controllo. In Italia la visita fiscale è lo strumento con cui il INPS verifica l’effettiva condizione di malattia direttamente al domicilio del dipendente, sulla base del certificato inviato telematicamente dal medico curante. È importante comprendere che la normativa ha avviato un processo di uniformazione delle regole tra settore pubblico e privato: conoscere le fasce di reperibilità e le eccezioni è oggi essenziale per chi si assenta dal lavoro per motivi di salute.

Questa guida spiega in modo chiaro cosa cambia per le fasce orarie, come vengono attivate le verifiche e quali sono i comportamenti da adottare per tutelarsi. Troverai indicazioni pratiche su when il datore di lavoro può richiedere il controllo, come l’INPS sceglie i casi da verificare tramite controlli a campione o sistemi automatici, e quali documenti servono per giustificare uscite necessarie durante la malattia.

L’obiettivo è offrire un quadro operativo senza rinunciare alle informazioni giuridiche essenziali.

Unificazione degli orari e implicazioni pratiche

La principale novità normativa è l’abolizione del diverso trattamento tra pubblico e privato: le fasce di reperibilità sono state rese identiche, con obbligo di presenza all’indirizzo indicato nel certificato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni della settimana, festivi inclusi.

Questa impostazione, recepita anche con il messaggio INPS n. 4640 e richiamata dopo le pronunce del Tar del Lazio, mira a ridurre le disparità storiche e a semplificare i controlli. Per il lavoratore significa maggiore chiarezza, ma anche necessità di organizzare eventuali spostamenti e appuntamenti medici in modo documentabile.

Chi chiede la verifica e come avviene la selezione

Le visite domiciliari possono essere attivate sia su richiesta del datore di lavoro sia d’ufficio dall’INPS. Le aziende spesso segnalano assenze ritenute sospette — periodi brevi, ripetuti o collocati in momenti strategici come ponti e festività — mentre l’ente può utilizzare controlli a campione o algoritmi che incrociano la frequenza delle assenze e lo storico del dipendente. Comprendere questi meccanismi aiuta a prevedere la probabilità di controllo e a gestire correttamente la documentazione clinica.

Quando il datore può richiedere la visita

Il datore di lavoro ha facoltà di chiedere la visita fiscale in presenza di assenze che generano sospetto o difficoltà organizzative. In pratica, certificati molto brevi, ripetuti nel tempo o collocati in prossimità di festività attirano maggiore attenzione. L’obiettivo aziendale non è punire, ma tutelare la produttività e prevenire abusi delle tutele. Tuttavia, la richiesta deve sempre rispettare le procedure previste e il lavoratore ha diritto a essere informato e a presentare giustificazioni scritte o documentate.

Selezione automatica: criteri e probabilità

L’INPS può attivare accertamenti senza segnalazione del datore, ricorrendo a sistemi automatici o a campionamenti casuali. I criteri che aumentano la probabilità di controllo includono la frequenza delle assenze, la durata dei certificati e la collocazione temporale degli stessi. Va però sottolineato che non tutti i casi portano a una visita: molte assenze non vengono verificate di persona. Per il lavoratore resta comunque prudente conservare ricevute e referti che possano comprovare spostamenti legati a terapie o esami.

Diritti, esenzioni e conseguenze dell’irreperibilità

La normativa prevede esoneri dall’obbligo di reperibilità per condizioni specifiche: rientrano in questa categoria le patologie gravi che richiedono terapie salvavita, le invalidità riconosciute pari o superiori al 67%, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali accertate. Tuttavia, l’esonero non è sinonimo di assenza di verifiche: l’INPS può sempre richiedere documentazione integrativa o ulteriori accertamenti medici per confermare la correttezza della situazione.

Se il medico fiscale non trova il lavoratore all’indirizzo del certificato, scatta una procedura contestativa che può portare a conseguenze economiche e disciplinari: perdita dell’indennità di malattia per i giorni interessati, riduzione del trattamento nei casi successivi e possibili provvedimenti da parte del datore per assenze ingiustificate. Per evitare problemi è fondamentale conservare documenti come ricevute di visite, certificazioni di terapie o esami e, quando possibile, informare il datore o l’INPS dei motivi dello spostamento.