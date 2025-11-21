RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: di cosa si occupa

E’ un ponte tra le persone che svolgono il lavoro e chi lo organizza, un elemento fondamentale per garantire che la sicurezza non resti solo una voce nella check-list, ma un valore concreto. Quando vediamo la dicitura «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza», pensiamo a qualcuno che ha il compito di vigilare, segnalare, collaborare, e che può davvero influire sul come si lavora ogni giorno. In questo articolo esploriamo con chiarezza cosa fa, qual è il suo ambito di intervento, con esempi concreti, quali sono le sfide e i benefici collegati, e infine perché la formazione è cruciale.

Chi è e perché esiste il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La normativa italiana — in particolare il D.Lgs. 81/2008 — prevede che in ogni azienda o unità produttiva sia eletto o designato un “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (RLS). Questa figura non è nominata dal datore di lavoro, bensì è un diritto dei lavoratori: in aziende fino a 15 dipendenti viene eletto direttamente dal team; in aziende più grandi può essere designato in seno alle rappresentanze sindacali.

La ragione della sua esistenza è semplice: permettere ai lavoratori di avere voce attiva e partecipativa nelle questioni che riguardano salute, sicurezza, protezione sul luogo di lavoro. Non si tratta solamente di rispettare una norma, ma di integrare la prevenzione nel quotidiano, dando rappresentanza, ascolto e azione concreta agli aspetti che spesso restano nascosti: condizioni di lavoro, attrezzature, ambienti, processi. Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è diventato “il perno attorno al quale ruota il dialogo tra lavoratori e azienda in materia di sicurezza”.

In pratica, se il datore di lavoro è chiamato a comporre il sistema della sicurezza, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è colui che consente che quel sistema sia vissuto, percepito, aggiornato, contestato se necessario, migliorato. E proprio per questo il suo ruolo richiede competenze, tempo, strumenti, formazione adeguata.

Ambiti di intervento e compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Quando si parla di “cosa fa” concretamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quadro è ampio, ma può essere descritto con chiarezza. In base all’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008, egli ha alcune funzioni ben definite:

Diritto di accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.

Essere consultato preventivamente e tempestivamente nella valutazione dei rischi, nell’individuazione, nella programmazione, nella realizzazione e nella verifica delle misure di prevenzione nell’azienda o unità produttiva.

nella valutazione dei rischi, nell’individuazione, nella programmazione, nella realizzazione e nella verifica delle misure di prevenzione nell’azienda o unità produttiva. Essere consultato riguardo alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, degli addetti alla prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori.

Ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e protezione, alle sostanze o preparati pericolosi, agli impianti, alle macchine, agli ambienti di lavoro, agli infortuni e malattie professionali.

Promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.

Formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.

Segnalare al responsabile dell’azienda i rischi individuati nel corso della propria attività.

In casi specifici, poter fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza.

Un esempio concreto: immaginiamo un’azienda metalmeccanica in cui vengono effettuate saldature in uno spazio chiuso. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può verificare che siano disponibili kit di aspirazione fumi, che sia fatta la sorveglianza sanitaria, che i lavoratori siano formati per l’uso del casco e delle protezioni, che eventuali rischi da agenti chimici siano segnalati. Se nota che non viene rispettata la periodicità della manutenzione della saldatrice o che la doccia di emergenza è ostruita, può farlo presente, proporre miglioramenti, e se necessario rivolgersi all’autorità di vigilanza.

Questa attività richiede presenza, osservazione, capacità di ascolto, dialogo con i lavoratori, capacità di comprensione del contesto tecnico-organizzativo. Non è un ruolo passivo né decorativo. È un ruolo di presenza attiva.

La posizione nel sistema aziendale: responsabilità, poteri, limiti

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è un titolare di potere decisionale finale: la responsabilità di definire e attuare le misure resta al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti. Però il RLS ha poteri di partecipazione, suggerimento, segnalazione, accesso e consultazione. La normativa precisa che il suo tempo dedicato alle funzioni deve essere retribuito senza perdita salariale e deve disporre degli strumenti e del tempo necessari.

Un tema spesso sottovalutato riguarda la mancata elezione del rappresentante. In base alla normativa, qualora non venga eletto un RLS, le funzioni possono essere svolte dal rappresentante territoriale o di sito produttivo. Non esistono sanzioni dirette per il datore di lavoro che non l’abbia eletto, ma si instaura un limite sul diritto dei lavoratori ad avere un proprio interlocutore interno alla sicurezza.

La relazione con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente, con i dirigenti e con i partecipanti alle riunioni periodiche è centrale. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è chiamato a collaborare, non in modo sterile, ma operativo — a partecipare alla riunione periodica prevista, a segnalare, a proporre. In pratica, è un attore all’interno del sistema aziendale di prevenzione.

Evoluzione normativa, trend e utilità strategica

Negli ultimi anni la normativa ha rafforzato l’importanza della partecipazione dei lavoratori alla sicurezza e del ruolo del rappresentante. Il passaggio dal D.Lgs. 626/94 al D.Lgs. 81/08 ha introdotto la figura del RLS come elemento effettivo di partecipazione. Inoltre, l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha aggiornato i criteri generali per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dal punto di vista strategico, le aziende che integrano, potenziano e supportano la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ottengono un duplice vantaggio: compliance normativa e vantaggio organizzativo. In un’epoca in cui la sostenibilità, la responsabilità sociale e l’attenzione al capitale umano contano sempre di più, la sicurezza diventa elemento distintivo. Un’azienda con un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza attivo – che partecipa, segnala, collabora – dimostra attenzione reale, non solo formale.

Dal punto di vista delle sfide, va considerato che la complessità dei rischi (agenti chimici, rischio biologico, stress lavoro-correlato, nuovi scenari da smart working) richiede una figura che non solo controlli, ma sappia dialogare, comprendere i cambiamenti e farli diventare opportunità di miglioramento. In questo senso, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha un ruolo che può evolvere da “vigile” a “facilitatore del cambiamento”.

Quali sono i requisiti formativi e perché la formazione è fondamentale

La formazione è un elemento imprescindibile per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La normativa stabilisce che il rappresentante debba ricevere una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, specifica per i rischi presenti nell’ambito in cui opera.

Generalmente si richiedono percorsi di almeno 64 ore iniziali per RLS territoriali o di sito produttivo, e aggiornamento annuale o periodico.

La formazione serve per fornire nozioni su principi giuridici, organizzazione della prevenzione, individuazione e valutazione dei rischi, tecniche di controllo e prevenzione. Senza una formazione adeguata, il rappresentante rischia di essere poco efficace, di non avere gli strumenti per intervenire, di non sapersi muovere nel contesto tecnico-organizzativo.

In definitiva, la formazione assicura tre cose fondamentali: primo, che la figura abbia competenza reale; secondo, che sia in grado di dialogare con datore di lavoro, RSPP, dirigenti; terzo, che possa essere riconosciuta come interlocutore credibile dai lavoratori. Qualunque azienda che voglia davvero far bene la prevenzione della sicurezza sul lavoro non può considerare la formazione dell’RLS un costo da rimandare, ma un investimento.

L’importanza della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Negli ultimi decenni, la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è emersa non solo come obbligo normativo, ma come opportunità strategica. Un’azienda che investe sul suo rappresentante guadagna in consapevolezza, partecipazione, prevenzione e reputazione. In questo contesto, la formazione – come accennato – riveste un ruolo centrale perché senza competenza e aggiornamento la figura resta teorica.

Per chi desidera che la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia gestita con serietà, aggiornamento, modalità flessibili e piattaforma riconosciuta

La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è un optional: è un asset. Investire nella sua formazione, nel suo posizionamento, nel suo coinvolgimento significa far crescere l’azienda in sicurezza, efficacia, cultura del lavoro.