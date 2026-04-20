L’Italia, paese storicamente legato a mestieri artigianali e a una burocrazia capillare, si trova oggi davanti a una trasformazione silenziosa ma profonda: l’intelligenza artificiale sta riscrivendo le regole del mercato del lavoro, e farlo in ritardo potrebbe costare caro.

Secondo un rapporto OCSE, circa il 27% dei lavoratori nei paesi avanzati svolge mansioni ad alto rischio di automazione.

In Italia la quota è stimata attorno al 30%, complice una struttura produttiva ancora molto orientata verso lavori ripetitivi, amministrativi e manifatturieri. Ma il quadro non è solo catastrofico: per ogni professione che sparisce, ne emergono di nuove. Il problema è che la transizione non è automatica, e in mezzo c’è sempre una persona.

Le professioni in declino: quando la macchina fa prima e meglio

Il settore più esposto è quello dei servizi amministrativi e del back-office. Addetti alla contabilità di base, operatori di call center, cassieri, archivisti: sono figure che svolgono compiti altamente strutturati e ripetitivi, esattamente il tipo di lavoro che i sistemi di AI generativa e automazione robotica sanno fare con crescente efficienza.

Nel settore bancario e assicurativo italiano, alcune grandi istituzioni hanno già avviato piani di riorganizzazione interna che prevedono la riduzione progressiva di ruoli amministrativi a favore di piattaforme digitali.

Non si tratta di licenziamenti immediati, ma di un lento svuotamento di posizioni che non vengono rimpiazzate quando si liberano.

Anche il giornalismo e la produzione di contenuti standardizzati è sotto pressione. Agenzie di stampa e redazioni digitali usano già sistemi automatizzati per produrre notizie finanziarie, risultati sportivi e bollettini meteo. Non è fantascienza: è già oggi.

Le professioni in crescita: i nuovi mestieri dell’era AI

Dall’altro lato della bilancia, il mercato chiede con urgenza figure che fino a dieci anni fa non esistevano o erano di nicchia. Il prompt engineer — chi sa “parlare” con i modelli di intelligenza artificiale per ottenere i risultati migliori — è oggi una delle professioni più ricercate nelle aziende tech. In Italia l’offerta formativa su questo fronte è ancora scarsa, mentre la domanda cresce.

Crescono anche i ruoli legati alla cybersecurity, alla gestione etica dei dati (il cosiddetto AI ethics officer), e agli specialisti di automazione industriale. Nel manifatturiero avanzato — quello dell’Industria 4.0, settore in cui l’Italia ha eccellenze riconosciute a livello europeo — la figura del tecnico di manutenzione predittiva, capace di interpretare i dati generati dai macchinari connessi, è sempre più centrale.

Il mercato del lavoro cerca anche profili ibridi: persone che non sono né ingegneri puri né umanisti classici, ma che sanno muoversi tra i due mondi. La capacità di leggere un dataset e trasformarlo in una storia comprensibile per il management è una competenza rara e molto ben pagata.

Le professioni in trasformazione: il caso degli insegnanti e dei medici

C’è poi una terza categoria, forse la più interessante e sottovalutata: le professioni che non spariranno, ma che cambieranno radicalmente. Insegnanti e medici sono gli esempi più emblematici.

Il medico di domani non sarà sostituito dall’AI, ma dovrà saperla usare. Sistemi di diagnosi assistita stanno già dimostrando performance superiori alla media umana nel riconoscimento di tumori da immagini radiologiche. Il medico del futuro sarà chi sa interpretare queste diagnosi, contestualizzarle nella storia del paziente e prendere decisioni etiche che nessun algoritmo può assumere.

Stesso discorso per gli insegnanti. Le piattaforme di apprendimento adattivo personalizzano i percorsi didattici in tempo reale, identificano le lacune dello studente e propongono esercizi mirati. L’insegnante che resisterà alla pressione tecnologica sarà quello capace di fare ciò che la macchina non può: creare relazione, motivare, ispirare.

Cosa sta facendo l’Italia (e cosa dovrebbe fare)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha destinato risorse significative alla digitalizzazione e alla formazione, ma gli esperti segnalano che i tempi di attuazione sono lenti e che la formazione continua degli adulti — la cosiddetta upskilling — resta il punto più debole del sistema italiano. Secondo dati Eurostat, l’Italia è tra i paesi europei con il tasso più basso di partecipazione degli adulti ad attività formative.

Le imprese più lungimiranti si stanno muovendo in autonomia, investendo in accademie interne e partnership con università. Ma per i lavoratori delle piccole e medie imprese — che in Italia rappresentano la spina dorsale dell’economia — il rischio di restare indietro è concreto.

Il futuro del lavoro non è scritto. Ma una cosa è certa: non sarà possibile ignorarlo. Chi si forma oggi avrà un vantaggio domani. Chi aspetta che la transizione passi da sola rischia di trovarsi fuori dal mercato senza strumenti per rientrarci.