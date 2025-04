La deputata trumpiana Marjorie Taylor Greene ha esultato su X per la morte di Papa Francesco: le critiche degli utenti.

Scandalo USA: deputata trumpiana esulta per la morte del Papa

Marjorie Taylor Greene, deputata e fedelissima di Donald Trump, ha postato su X un messaggio che ha davvero lasciato tutti senza parole. La deputata ha infatti esultato per la morte di Papa Francesco: “oggi ci sono stati grandi cambiamenti nella leadership globale.

Il male viene sconfitto dalle mani di Dio.” Le sue parole hanno destato grande clamore, scatenando anche le critiche degli utenti, con molti follower che l’hanno insultata.

Marjorie Taylor Greene, 51 anni e fedelissima di Donald Trump. Ecco come si descrive su X: “Deputata per GA-14, cristiana, mamma, imprenditrice, orgogliosa americana, 100 % pro-vita, pro-armi, pro-Trump.” Il suo messaggio dopo la morte di Papa Francesco ha davvero lasciato in tanti senza parole, diverse le critiche e anche gli insulti da parte degli utenti, c’è anche chi la definisce come “una disgrazia per l’America“. C’è anche chi crede che il messaggio fosse riferito ad altro e non al Santo Padre.