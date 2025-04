Donald Trump non ha risparmiato critiche a Volodymyr Zelensky, accusandolo di rendere più difficile il raggiungimento di un accordo di pace con la Russia.

Trump attacca Zelensky: “Le sue dichiarazioni incendiarie complicano la pace”

La causa della rabbia di Trump? Le dichiarazioni del presidente ucraino, che aveva affermato che l’Ucraina non avrebbe mai riconosciuto l’occupazione russa della Crimea.

“Questa è una dichiarazione incendiaria”, ha tuonato Trump su Truth Social. Per l’ex presidente, Zelensky sta facendo il gioco della Russia, complicando ogni tentativo di risoluzione . “Non ha nulla di cui vantarsi!”, ha proseguito Trump, “la situazione per l’Ucraina è disastrosa: può avere la pace o rischiare di combattere per altri tre anni, ma senza vincere”.

Trump non si è fermato qui. Ha sostenuto che la dichiarazione di Zelensky non fa altro che prolungare il conflitto , facendo riferimento al fatto che la Crimea era stata persa anni prima, durante la presidenza di Barack Obama . Secondo Trump, quella regione è già de facto sotto controllo russo da tempo, senza che nessuno avesse fatto molto per fermare l’annessione. “Perché non hanno combattuto per essa undici anni fa?”, ha chiesto provocatoriamente, sottolineando che le basi sottomarine russe sono già presenti in quel territorio da anni.

Trump propone un accordo di pace con la Russia, ma Zelensky rifiuta la Crimea

Nel suo intervento, Trump ha anche enfatizzato che, pur non avendo legami con la Russia, ha tutto l’interesse nel fermare il conflitto, che porta ogni settimana alla morte di migliaia di soldati russi e ucraini. “Siamo molto vicini a un accordo”, ha scritto, esprimendo fiducia che, se fosse stato presidente, questa guerra non sarebbe mai iniziata. La sua proposta per porre fine alla guerra includeva il riconoscimento della Crimea come parte della Russia, un punto che Zelensky ha subito rifiutato . Secondo alcuni funzionari europei, gli Stati Uniti stanno cercando di raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina entro i primi 100 giorni del mandato di Trump, anche se il presidente ucraino ha fatto sapere di non essere disposto a cedere su questo punto.

Nel frattempo, la situazione sul campo di battaglia rimane complessa. Il ministero della Difesa russo ha recentemente dichiarato che tre droni ucraini hanno tentato di attaccare una nave russa nel Mar Nero. Le tensioni continuano a salire, con una guerra che sembra non trovare fine. Ma Trump è convinto che la strada della pace sia ancora percorribile, a patto che Zelensky faccia un passo indietro.