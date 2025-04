Papa Francesco e il funerale: il protocollo di abbigliamento per i partecipanti, con regole rigide sul dress code, dal colore fino ai dettagli simbolici per le famiglie reali.

Il 26 aprile, Roma sarà al centro del mondo. I funerali di Papa Francesco, che si terranno in Piazza San Pietro, vedranno una partecipazione straordinaria. Capi di Stato, Re, Regine, Principi e Principesse arriveranno da ogni angolo del globo. Ma, tra tutti, ci sarà un protocollo che non lascia spazio all’improvvisazione: l’abbigliamento.

Papa Francesco e il funerale: le regole del dress code per chi partecipa

Il funerale di Papa Francesco non è solo un momento di lutto. È una dichiarazione di rispetto, solennità. Un messaggio che passa attraverso i vestiti, quindi inevitabile il dress code. E, per le famiglie reali, la questione è ancora più rilevante. Ogni scelta, ogni dettaglio, è scrutinato. Come nel caso di Letizia di Spagna. La Regina consorte non si presenta solo al fianco del marito, il re Felipe VI, ma come un simbolo della storia cattolica spagnola. La sua presenza ha un peso che trascende la politica.

Per la cerimonia del 26 aprile, l’abito deve essere rigorosamente nero. Niente sfumature di grigio, blu scuro, o tendenze sofisticate. Il nero deve essere assoluto. Un simbolo di lutto profondo. E poi, niente tessuti lucidi o riflettenti. La sobrietà è la regola: abiti lunghi, maniche lunghe, nessuna decorazione vistosa. Un abito che non grida, ma che dice molto.

Alle donne, in particolare, è consigliato il tradizionale abito nero, lungo e semplice. La mantiglia nera, un elemento simbolico per le Regine cattoliche, sarà probabilmente presente. Per le altre reali, un velo o un copricapo. Le scarpe? Semplici, con il tacco basso. E un dress code per i gioielli? Quelli sì, devono essere discreti. Più che mai in un’occasione del genere, l’ostentazione è fuori luogo. Papa Francesco avrebbe sicuramente ripudiato qualsiasi segno di vanità.

La morte di Papa Francesco, il protocollo per il funerale: leader mondiali pronti a rendere omaggio

E non è solo questione di abiti. Il protocollo vaticano è chiaro. Ogni gesto, ogni piccolo dettaglio, è studiato. Un passo falso, anche se involontario, non passa inosservato.

La morte di un Papa è un evento mondiale. Sabato, il mondo intero guarderà. I capi di Stato di ogni nazione saranno presenti. Dall’Argentina al Regno Unito, passando per gli Stati Uniti e la Francia. Il presidente argentino Javier Milei, il presidente francese Emmanuel Macron, e il primo ministro britannico Keir Starmer sono solo alcuni dei leader che hanno confermato la loro partecipazione.

La famiglia reale belga, con Re Filippo e la Regina Matilde, sarà in prima fila. Anche i principi di Monaco, Alberto e Charlene, non mancheranno. E poi, Felipe e Letizia di Spagna, Henri e Maria Teresa di Lussemburgo. Mentre, per motivi familiari, la Regina Maxima dei Paesi Bassi non sarà presente. La coincidenza con il compleanno del Re ha reso impossibile la sua partecipazione. In sua vece, il primo ministro Dick Schoof rappresenterà il Paese.

In Italia, la delegazione è tra le più numerose. Il presidente Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, sarà presente. Al suo fianco, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i rappresentanti delle istituzioni italiane. Saranno loro a dare l’ultimo saluto al Papa. Ogni gesto, ogni dettaglio, sarà un segno di rispetto per il pontefice che ha segnato la storia.