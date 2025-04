È iniziato oggi, mercoledì, il lungo omaggio a Papa Francesco. La sua salma, finalmente, è esposta nella Basilica di San Pietro, dove rimarrà fino a venerdì 25 aprile. Un rito solenne, ma senza fronzoli. La bara, aperta, è collocata su una pedana di legno, come lui stesso aveva voluto: niente catafalco, niente eccessi. Solo un semplice tributo alla sua vita.

Alla sua umanità.

Papa Francesco, la suora solitaria che ha rapito l’attenzione dei fedeli

Il feretro è stato traslato dalla cappella privata di Casa Santa Marta, preceduto da una preghiera presieduta dal cardinale Kevin Joseph Farrell. Un silenzio profondo, interrotto solo dal rumore dei passi durante la processione che ha attraversato piazza Santa Marta, passando per l’Arco delle Campane, e infine arrivando alla Basilica di San Pietro. Un momento di raccoglimento. Un momento che, come tanti, sembrava fermare il tempo.

Poi è successo. Un applauso, un gesto collettivo. Quasi a voler dire: grazie. Grazie per tutto quello che ci hai dato, il Papa è stato accolto da migliaia di fedeli in preghiera. Un mare di persone che, silenziose, lo hanno seguito nella sua ultima tappa, un addio che non è solo di Roma, ma di tutto il mondo.

Eppure, in mezzo a questa folla, c’è una figura che ha colpito tutti. Una suora, piccola di statura, con uno zainetto sulle spalle, da sola, fuori dal cordone di sicurezza, visibilmente commossa. È Suor Geneviève Jeanningros, piccola sorella di Gesù. un’icona, come si dice, del “Vangelo vissuto concretamente tutti i giorni”.

Chi è la suora che pregava ai margini del cordone durante l’addio a Papa Francesco?

Questa presenza femminile al ciglio del cordone di sicurezza della bara del pontefice, non è una suora qualunque. Ha passato oltre 56 anni tra le comunità LGBTQ+ e i giostrai del Luna Park di Ostia Lido. Ha vissuto in una roulotte, condividendo la vita e le fatiche di chi sta ai margini.

Il legame tra Suor Geneviève e Papa Francesco è profondo, non è nato ieri, ma ai tempi in cui lui era ancora cardinale Bergoglio. Una presenza discreta ma costante nella sua vita, silenziosa e sempre presente. Lei c’era, sempre ma non ha mai cercato attenzione. Ma oggi, la sua presenza, è diventata impossibile da ignorare.

Sabato 26 aprile, Roma si prepara per i funerali solenni di Papa Francesco, sono attese oltre 200.000 persone, un evento che sarà ricordato come uno dei più significativi della storia recente. Il mondo intero sta guardando, per dare l’ultimo saluto a un Papa che ha scelto la semplicità, la pace e la misericordia come guida.