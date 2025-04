La notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta questa mattina, ha scosso il mondo. Ancora non è chiaro se la causa sia stata un ictus, e se di natura emorragica, ma quel che è certo è che un’era si è chiusa.

La profezia di Malachia sul Papa: chi sarà il prossimo pontefice dopo Francesco?

Mentre i fedeli piangono, la Chiesa si prepara ad affrontare una transizione delicata: trovare un successore senza lasciare la sede vacante troppo a lungo.

Ma, come accade spesso in questi momenti, la cronaca si intreccia con le profezie. E due nomi tornano alla mente di molti: Nostradamus e San Malachia. Due veggenti che, seppur separati da secoli, sono oggi di nuovo oggetto di attenzione.

Partiamo da Nostradamus per poi arrivare alla profezia di Malachia sul Papa. Nel suo famoso libro pubblicato nel 1555, si trova una previsione che sembra calzare a pennello con la morte di Papa Francesco. “Per la morte di un Pontefice molto vecchio sarà eletto un romano di buona età”, scriveva. Il testo continua, suggerendo che il nuovo Papa sarà visto come colui che indebolisce la sua sede, ma rimarrà comunque in carica a lungo. Alcuni studiosi, leggendo queste parole, hanno pensato a Francesco, visto come il “Pontefice molto vecchio”. E chi potrebbe succedergli? Un “romano di buona età”, un Papa profondamente legato a Roma per nascita e carriera. Ma niente di troppo rivoluzionario, quindi, come un cardinale di colore, ad esempio.

La profezia di Malachia sul Papa e il mistero di “Pietro il Romano”: il prossimo Pontefice sarà davvero l’ultimo?

Poi c’è la profezia di San Malachia sul Papa, quella che incute un po’ più di paura. Nel XII secolo, questo arcivescovo irlandese redasse un elenco di 112 motti latini, uno per ogni Papa fino alla fine dei tempi. Papa Francesco, secondo questa profezia, era il numero 111. Il 112° sarebbe l’ultimo: “Pietro il Romano”. Questo Papa, secondo Malachia, guiderà la Chiesa “tra molte tribolazioni” e, quando finiranno, la “città dei sette colli” sarà distrutta e il Giudice Supremo giudicherà il suo popolo. Un presagio oscuro. Ma c’è un particolare che dà speranza: mai, per tradizione, un Papa ha scelto il nome “Pietro”, per rispetto del primo Papa.

Sarà davvero così? La morte di Francesco ha riaperto il dibattito: chi sarà il prossimo Papa? E soprattutto, sarà davvero l’ultimo? Solo il tempo potrà dirlo. Ai posteri l’ardua sentenza.