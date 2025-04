La morte di Papa Francesco, il pontefice argentino che ha trasformato la Chiesa cattolica, ha scosso il mondo intero.

Papa Francesco e la morte di Giovanni Paolo II: un destino che si intreccia

Non solo i credenti, ma anche i leader politici, quelli religiosi, tutti. Un impatto che va oltre i confini della religione.

Non è una cosa da poco. Era un uomo capace di superare barriere, di raggiungere chiunque, di mettere in primo piano l’inclusività e il rispetto. Nonostante le sue radici in Argentina, Papa Francesco aveva il potere di far sentire la sua voce in ogni angolo del pianeta.

L’annuncio della sua morte è arrivato il 21 aprile 2025, alle 7:35 del mattino. Papa Francesco non c’era più. La Santa Sede ha reso nota la sua morte e ha immediatamente organizzato i preparativi per il funerale. Mercoledì, il corpo sarebbe stato portato nella Basilica di San Pietro. La piazza si è subito riempita di persone. Migliaia di fedeli. Molti di loro ricordano Francesco per il suo impegno instancabile verso i migranti, i più vulnerabili, per la sua dura condanna alla guerra, e per la sua battaglia contro il cambiamento climatico.

Ma c’è qualcosa che fa riflettere. Una coincidenza che non può passare inosservata. Papa Francesco se n’è andato proprio come Giovanni Paolo II. Vent’anni dopo, ma le circostanze sembrano quasi simili.

Il singolare legame tra le morti di Papa Francesco e Giovanni Paolo II a Pasqua

Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła, morì il 2 aprile 2005. E indovinate? Anche lui proprio durante il periodo pasquale. La sua morte arrivò il giorno prima della Domenica della Divina Misericordia, una festa che lui stesso aveva istituito. Una ricorrenza speciale, che segue subito la Domenica di Pasqua. Pochi giorni prima, nel 2025, Papa Francesco è scomparso. Il 21 aprile, il lunedì dopo Pasqua.

Cosa c’è di strano? La vicinanza delle date, non è una coincidenza da poco. I fedeli non possono fare a meno di notarlo. La Pasqua, la festa della resurrezione, diventa lo sfondo dove si intrecciano le morti di due dei più grandi leader della Chiesa cattolica moderna. Un segno? Un messaggio? Questo pensiero non sfiora solo la mente di pochi. Per molti, la coincidenza tra le due morti ha un significato profondo. Un legame che va oltre la temporalità.

Il dolore per la perdita di Papa Francesco è immenso. Eppure, questa coincidenza spirituale, che aggiunge un ulteriore strato di significato al suo addio, rende il suo commiato ancora più toccante. Un addio che segna un’era. Un’era che, come il suo papato, resterà nella storia.