La notizia della morte di Papa Francesco è arrivata come un fulmine, scuotendo i concorrenti del GF Vip americano, in California, dove attualmente si trova anche Luca Onestini.

Papa Francesco e l’impatto della sua morte al GF Vip americano: incredulità e riflessioni tra i concorrenti

La casa del Gf Vip americano, lì dove si intrecciano storie e drammi quotidiani, ha accolto il tragico annuncio con silenzio e incredulità.

“Ciao a tutti, ragazzi,” ha esordito la voce che ha interrotto la loro quotidianità, “questa mattina presto, dopo vari ricoveri dovuti a problemi respiratori, è morto nella residenza di Santa Marta, Papa Francesco.” Quasi come un sogno difficile da credere, le parole sono rimbalzate tra le mura della casa. Alcuni concorrenti hanno spalancato la bocca, altri si sono fatti il segno della croce. Luca, visibilmente sconvolto, ha coperto il volto. Un gesto silenzioso, ma che diceva tutto.

Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio, è morto a 88 anni. Il primo Papa latinoamericano della storia, che aveva sempre cercato di restare fedele a una visione più umile della Chiesa. Quella mattina, i concorrenti non erano preparati per una comunicazione del genere. Eppure, era lì, a colpire tutti con la sua forza.

GF Vip americano: i concorrenti reagiscono alla morte di Papa Francesco, l’annuncio che ha sconvolto la casa

Un Papa che si era distinto per i suoi gesti di misericordia, per il suo messaggio di accoglienza. Ricordiamo il suo rifiuto delle scarpe rosse di Prada, per mantenere le sue semplici scarpe ortopediche. Si rifiutò anche di vivere negli appartamenti papali, scegliendo invece la semplicità di Casa Santa Marta. Un uomo che ha sfidato la tradizione, che non ha mai avuto paura di fare dichiarazioni scomode, come quella sulla comunità gay: “Se una persona è gay e vuole avvicinarsi a Dio, chi sono io per giudicarla?” Le sue parole, piene di tolleranza, hanno lasciato un segno indelebile.

In quei momenti, dentro la casa, il tempo sembrava fermarsi. La morte di Papa Francesco, l’uomo che aveva cambiato il volto della Chiesa, ha lasciato un vuoto. Non solo per i fedeli, ma anche per chi, come i concorrenti del GF Vip americano, ha assistito alla fine di un’epoca. “Un Papa diverso”, qualcuno avrebbe detto più tardi. “Un Papa che ci ha mostrato un altro modo di essere Chiesa.”

E mentre i concorrenti si riprendevano dal colpo, Luca Onestini, che aveva già subito pregiudizi e insulti, guardava la notizia e rifletteva. Una riflessione profonda su come le cose possano cambiare, in un istante.