Elenoire Casalegno ha svelato in una recente intervista il segreto per tenersi in forma

Elenoire Casalegno ha recentemente ricoperto il ruolo di inviata dell’Isola dei Famosi 2024, confermandosi uno dei volti più amati della televisione italiana.

Il segreto del benessere di Elenoire Casalegno

La sua presenza solare e la simpatia hanno conquistato gli spettatori durante la diciottesima edizione del reality di Canale 5. In Honduras Elenoire ha guidato i naufraghi nelle prove e nelle nominations, ma ha anche sfoggiato un fisico da urlo, valorizzando la sua silhouette con copri-costume e parei.

Niente diete drastiche

Proprio ora che si avvicina il momento della prova costume molti si chiedono quale sia il segreto della sua forma impeccabile. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, la showgirl ha svelato il suo approccio al cibo per mantenere la linea. Nonostante un buon metabolismo, l’ex concorrente del Grande Fratello VIP evita diete drastiche, concentrandosi sull’equilibrio alimentare.

“Mangio di tutto”

“Non sono una fan delle restrizioni alimentari” ha commentato “Per me, l’equilibrio è fondamentale“. Mangiare in modo sano e bilanciato, evitando cibi poco salutari ma concedendosi qualche dolce occasionalmente, è quindi la sua ricetta per un corpo in forma. In particolare, Elenoire ammette di fare attenzione ai dolci: “Mangio di tutto, ma sto attenta ai dolci“. Il trucco per non lasciarsi intimorire dalla prova costume è quindi l’equilibrio.