Una edizione fallimentare quella dell’Isola dei Famosi 2024: il 5 giugno è calato il sipario sull’edizione condotta da Vladimir Luxuria che, in termini di ascolto, è stata la peggiore di sempre. Tante le indiscrezioni sulla prossima edizione, ecco chi potrebbe essere la nuova conduttrice.

Nuova conduttrice per L’Isola dei Famosi

Il futuro di Vladimir Luxuria sembra lontano da una nuova conduzione in collegamento con l’Honduras. Pier Silvio in queste ultime ore ha infatti dichiarato:

«Si è impegnata moltissimo: è una scelta che rifarei».

Al suo posto sembrerebbe essere pronta ad arrivare un volto conosciuto della televisione italiana, già noto anche all’Isola dei Famosi, perché si tratta di Simona Ventura, colei che nel 2003 ha condotto il programma su Rai 2.

In questi giorni, in vista della prossima edizione, tante sono le ipotesi, ma nessuna conferma è arrivata dai vertici Mediaset a riguardo.

L’indiscrezione sul nome della prossima conduttrice

Il giornalista e autore Gabriele Parpiglia, aveva già annunciato questo nome nei mesi scorsi, in un’intervista a Casa Sdl. Facendo, inoltre, delle forti rivelazioni in merito al futuro del reality:

«Secondo me questo è l’ultimo anno de L’Isola dei Famosi in Mediaset, dal prossimo anno tornerà in Rai. Tornerà Simona Ventura com’è giusto che sia. Secondo me. Vedremo, vedremo».

Le voci su questo ritorno si fanno sempre più insistenti sul web e i fan di Simona Ventura sono in fibrillazione per questa notizia. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.