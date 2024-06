Tornata in Italia dopo aver trascorso quasi due mesi in Honduras, Matilde Brandi ha partecipato alla finalissima dell’Isola dei Famosi. La showgirl ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Edoardo Stoppa.

Isola dei Famosi, Matilde Brandi: il pensiero su Edoardo Stoppa

Matilde Brandi è stata eliminata dall’Isola dei Famosi durante la puntata della semifinale. Tornata in Italia, la showgirl ha preso parte alla finalissima e ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei riguardi di Edoardo Stoppa. E’ merito dell’inviato di Striscia, infatti, se lei è uscita dal reality, visto che l’ha messa in sfida con Alvina.

Le parole di Matilde Brandi

La Brandi ha dichiarato:

“Io credo che Edoardo Stoppa abbia fatto strategia per mandare a casa me e Samuel, per quello ci ha fatto fare quelle prove. Nell’ultima settimana è diventato amico intimo di Aras che guarda caso ha nominato Edoardo Franco. Anche Alvina si è molto attaccata a lui. Ci ho pensato, Edo Franco non si meritava di uscire. Spero vinca Samuel Peron”.

La speranza di Matilde, però, si è infranta: ad aver vinto l’Isola dei Famosi 2024 non è stato Samuel.

Isola dei Famosi: la percentuale di Aras Senol

Anche se la Brandi ha accusato Edoardo Stoppa di essersi comportato da stratega per vincere l’Isola dei Famosi, a trionfare non è stato lui. Con il 69% delle preferenze, la vittoria è andata all’attore turco Aras Senol.