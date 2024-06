Dopo due mesi intensi, la diciottesima edizione dell’Isola dei Famosi su Canale 5 ha proclamato Aras Senol come vincitore.

Isola dei famosi 2024: ecco chi è il vincitore di questa edizione

L’attore turco, noto per il ruolo di Cetin in “Terra Amara”, ha superato Samuel Peron nella finale che ha coinvolto anche Edoardo Stoppa, Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese ed Edoardo Franco. L’annuncio è stato fatto da Vladimir Luxuria, scatenando la gioia di Senol che ha subito abbracciato i suoi compagni di avventura.

Senol, apprezzato dal pubblico italiano per il suo personaggio televisivo, ha conquistato anche il cuore dei telespettatori e dei compagni di isola grazie alla sua educazione, rispetto e simpatia. Arrivato in Honduras con limitate conoscenze della lingua italiana, ha trasformato le difficoltà linguistiche in opportunità, imparando l’italiano con l’aiuto di Edoardo Franco. La loro amicizia è nata in circostanze difficili, poiché entrambi hanno contratto il Covid e trascorso una settimana insieme in isolamento.

Isola dei Famosi 2024, il vincitore è proprio lui isola dei famosi 2024 vincitore

Durante il reality, Aras ha dimostrato altruismo e strategia. Nonostante abbia nominato Edoardo in semifinale, la loro amicizia è rimasta solida, e il pubblico ha continuato a sostenerlo. Aras ha anche mostrato un lato generoso donando la medaglia da leader a Khady Gueye durante una prova.

Alla fine del suo percorso, Aras ha espresso gratitudine verso l’Isola dei Famosi, il pubblico e i compagni, affermando di essere cresciuto come persona e di aver trovato nuovi amici. La vittoria gli ha portato un montepremi di 100.000 euro, metà del quale sarà devoluto alla fondazione in memoria di Giulia Cecchettin. Aras Senol lascia il reality non solo come un trionfatore, ma anche con un arricchimento personale significativo.