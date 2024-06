Isola dei Famosi 2024: perché Aras Senol si è giocato la finale?

Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2024. Aras Senol, attore turco della soap Terra Amara, ha commesso un passo falso che ha lasciato tutti di stucco. Il naufrago, a detta di molti, si è giocato la finale.

L’Isola dei Famosi 2024 sta per chiudere i battenti. Questa edizione, condotta da Vladimir Luxuria, non ha riscosso grande successo, ma alcuni concorrenti hanno comunque attirato la curiosità del grande pubblico. Tra questi ci sono Aras Senol ed Edoardo Franco, che hanno stretto una bellissima amicizia. Eppure, proprio nel corso dell’ultima puntata, l’attore turco ha commesso un passo falso che potrebbe costargli la finale.

Al momento delle nomination, Aras ha fatto un nome che nessuno si aspettava: Edoardo Franco. Senol ha dichiarato:

“Per me essere in finale è incredibile. Non l’avrei pensato, non parlo bene italiano e questo è incredibile. Qui ho due fratelli e io non ho nessuna motivazione per votarli. Vorrei dire che nomino Alvina. Un altro ancora? Due? Due nomi? No, oddio, non ho pensato a questo. Aspetta, posso nominarmi e fare il nome di Aras? Per me sono due fratelli loro, mi hanno aiutato molto. Forse ho scelto. Dopo parlerò con lui e mi capirà. Lui è molto forte e ce la farà, quindi voto Edoardo Franco”.