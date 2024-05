Vladimir Luxuria si è lasciata andare al racconto di una notte bollente trascorsa con un noto politico di centrodestra, molto potente.

Vladimir Luxuria, notte bollente con un potente del centrodestra: “È arrivato con la scorta”

In queste settimane si è parlato di Vladimir Luxuria e del suo nuovo amore. I giornali hanno parlato di un colpo di fulmine e di un compagno in grado di farle perdere la testa. Ora, però, Luxuria è tornata a far parlare di sé per un motivo diverso, un’indiscrezione molto particolare e anche molto bollente, che ha stupito tutti.

L’indiscrezione è emersa durante il programma La Confessione, in cui Luxuria è stata ospite. “Ho avuto uno storia d’amore con un potente del centrodestra. Aveva un’attrazione sessuale per me” ha dichiarato, in modo molto esplicito, aggiungendo anche qualche dettaglio. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha spiegato che era molto affezionata a questa persona. “Una volta mi sono preoccupata perché è venuto con tutta la scorta e l’auto blu” ha aggiunto.

La confessione di Vladimir Luxuria

Il conduttore ha chiesto se si trattasse di un ministro, cercando qualche dettaglio in più sull’identità di questo misterioso politico. “Era una persona in vista” ha dichiarato Vladimir Luxuria, raccontando che è arrivato nel suo quartiere con la scorta. “Non avevano mai visto una cosa così: si sono tutti girati, ed io ho temuto che questa cosa uscisse… e gli ho detto: Se ti comporti così, finiamo sui giornali” ha aggiunto. Vladimir Luxuria non ha voluto dare ulteriori dettagli su questa relazione e sulla persona interessata.