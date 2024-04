Pronta per il debutto come conduttrice dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria è tornata a parlare del percorso di transizione che non ha mai portato a termine. Vediamo perché ha deciso di mantenere l’organo sessuale maschile.

Vladimir Luxuria: perché non ha terminato la transizione?

Intervistata dal Corriere della Sera, Vladimir Luxuria ha svelato il motivo per cui non ha completato il percorso di transizione. La conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024 ha deciso di mantenere l’organo sessuale maschile perché vuole vivere pienamente i rapporti.

Le parole di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria ha spiegato:

“Non ho completato la transizione perché nei miei rapporti sessuali voglio anche l’appagamento, e dato che mi piace raggiungere l’orgasmo, non voglio privarmene”.

Una scelta comprensibile, che ha fatto coscientemente e liberamente.

Vladimir Luxuria: sui documenti è ancora uomo

Non avendo completato la transizione, Vladimir possiede documenti al maschile. Potrebbe comunque modificarli, ma non ha voluto farlo. Ha dichiarato: