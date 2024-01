Un nuovo volto come conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024, Ilary Blasi lascia il timone a Vladimir Luxuria.

Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice dell’Isola dei famosi

Sarà Vladimir Luxuria a condurre la prossima edizione de “L’Isola dei Famosi” in primavera, in onda probabilmente nel mese di aprile, su Canale 5. Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi in un incontro con la stampa a Cologno Monzese:

«Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola e l’ha anche vinta, per cui chi meglio di lei possa fare bene».

Vladimir Luxuria da opinionista a conduttrice

Vladimir Luxuria è un volto già noto per il programma: ha ricoperto sia il ruolo di concorrente, nel 2008 con la vittoria, che quello di opinionista in diverse edizioni, con Simona Ventura e Ilary Blasi. Inoltre, nel 2012 le era stato affidato anche il compito di inviata, direttamente in Honduras.

Vladimir Luxuria e il nuovo progetto dell’Isola dei Famosi

L’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha dichiarato i nuovi progetti per la nuova edizione dell’Isola dei famosi: