Lei però smentisce: "Nessuno mi ha proposto di condurre il programma, e non lo dico per scaramanzia"

“Sarà Vladimir Luxuria a condurre la prossima edizione dell’Isola dei Famosi al posto di Ilary Blasi” è questa la bomba sganciata dal settimanale Di Più Tv.

Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria smentisce

Vladimir Luxuria ha però smentito questa indiscrezione: “Nessuno mi ha proposto di condurre il programma, e non lo dico per scaramanzia. Io sarei felice di restare come opinionista accanto a Ilary Blasi“.

Pier Silvio Berlusconi, già qualche settimana fa, aveva parlato del programma: “Parlando dell’Isola dei Famosi, così come avevo già detto alla presentazione dei palinsenti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l’intenzione sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlare, quindi dobbiamo vedere“.

Un ruolo più importante per Luxuria

Nonostante le smentite dell’interessata al settimanale Di Più, non sarebbe la prima volta che per Vladimir Luxuria si pensi ad un ruolo più incisivo nel programma: “Anche l’anno scorso e pure l’anno prima, si era pensato di dare a Luxuria un ruolo ancora più incisivo, come quello di inviata, ruolo che ha già ricoperto nel 2012, nell’edizione che all’epoca era condotta, su Rai Due, da Nicola Savino” ha ricordato il settimanale.

