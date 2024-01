GF, Stefano ha dubbi sul provvedimento: "Una scusa per mettermi in nomination"

Dopo aver ricevuto un provvedimento disciplinare da parte del GF, Stefano Miele si è lasciato andare ad uno sfogo. Lo stilista ha diversi dubbi e crede che il comunicato sia stato soltanto una scusa per metterlo in nomination.

GF: Stefano Miele ha dubbi sul provvedimento

Durante l’ultima puntata del GF, Stefano Miele ha ricevuto un provvedimento disciplinare per aver riportato notizie da fuori. Il concorrente ha conquistato la nomination d’ufficio per aver detto a tutti i compagni d’avventura di essere a conoscenza delle percentuali del televoto che ha visto Beatrice Luzzi e Anita Olivieri preferite dal pubblico. Attenzione, lo stilista non ha svelato le percentuali, ma ha solo dichiarato di conoscerle. Nulla di strano, soprattutto considerando che è entrato in gioco da poco. Come se non bastasse, questa notizia era già stata ai concorrenti da Alfonso Signorini.

Lo sfogo di Stefano Miele sul provvedimento

Chiacchierando con Vittorio Menozzi e Sergio D’Ottavi, Stefano ha candidamente espresso i suoi dubbi sul provvedimento disciplinare. Miele ha dichiarato:

“Comunque adesso che sono già in nomination, mi sento più tranquillo nel dire quello che penso. (…) Ho detto ‘io conosco le percentuali’, ma non le ho dette e non ho detto altro. Sai cosa penso? È un pensiero e si può dire. Se l’hanno deciso me lo merito. Fermo restando questo, è stata un’ottima scusa per mettermi già in nomination e alimentare un po’ di più… Se ci dovevano pensare, non c’hanno pensato due volte”.

GF: Stefano non può andare oltre

Sergio e Vittorio si sono detti d’accordo con lui, sottolineando che non ha fatto nulla di male. Poco dopo, Stefano si è sfogato anche con Beatrice Luzzi e Fiordaliso, lasciandosi andare ad un’esternazione che fa riflettere. Miele, oltre a ribadire il pensiero precedente, ha aggiunto:

“Se non fosse stato per la decisione dall’alto… Questo mi ha fatto pensare. E la chiudiamo qui, perché non possiamo andare oltre…”.

Perché Miele non può andare oltre? Probabilmente, se esternasse tutti i suoi pensieri verrebbe richiamato dal GF.