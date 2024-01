Beatrice Luzzi è uscita ancora una volta dalla Casa del GF? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che l’attrice ha fatto una confessione ambigua. In realtà, si tratta di un semplice fraintendimento.

GF: Beatrice Luzzi è uscita ancora dalla Casa?

Nelle scorse ore, parlando con Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi si è lasciata andare ad una confessione ambigua. “Mamma, domani ci sono. Sono con voi, alle 10 ci sono“, ha esclamato l’attrice rivolgendosi direttamente alle telecamere. Il modello, sorpreso, ha chiesto: “Cosa c’è alle 10?“. Ascoltando le parole della concorrente, i fan hanno subito ipotizzato una sua ennesima uscita dal GF.

GF: Beatrice non è uscita dalla Casa

In risposta a Vittorio, Beatrice ha dichiarato:

“Sono con mia mamma e la mia famiglia perché mettono il mio babbo sotto terra, poverino. Lui voleva essere cremato ma poi per una serie di motivi è andata così”.

La Luzzi, però, non è uscita dal GF. Ha solo voluto dimostrare ai familiari la sua vicinanza con il pensiero in un giorno molto particolare.

GF: Beatrice vicina alla famiglia con il pensiero

Mercoledì 17 gennaio, Beatrice ha chiesto al GF di essere svegliata alle 9. In realtà è stato Massimiliano Varrese a darle il buongiorno. L’attrice è rimasta un po’ con il compagno, poi si è posizionata in giardino ad osservare il cielo. Raggiunta da Greta Rossetti, ha spiegato che mettendosi lì è come se fosse più vicina ai familiari, riuniti in zona Prima Porta di Roma per la sepoltura del papà.