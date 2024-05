Rovazzi, il furto del telefono in diretta social era organizzato: la segnalazione non lascia spazio a dubbi.

Nelle ultime ore si fa un gran parlare di Fabio Rovazzi, vittima del furto del telefono mentre era in diretta sui social. Secondo una segnalazione, la scena è stata organizzata e il cantante non è stato affatto privato del suo smartphone.

Rovazzi, il furto del telefono in diretta social era organizzato?

Nella giornata di domenica 12 maggio 2024, Fabio Rovazzi sarebbe stato vittima di un furto del telefono mentre era in diretta sui social. Il condizionale è d’obbligo perché è spuntata fuori una segnalazione che parla di teatrino organizzato ad hoc. Qual è la verità?

Rovazzi e il furto del telefono: ecco cosa è accaduto

Il presunto furto è avvenuto la mattina del 12 maggio a Milano, all’esterno di un bar in corso Garibaldi. Rovazzi era impegnato in una diretta Instagram con i fan, quando un tizio si è avvicinato, gli ha sottratto il telefono dalle mani ed è scappato. Il filmato è diventato virale in un lampo e in molti hanno iniziato a scagliarsi contro il sindaco Sala, ribadendo che il capoluogo lombardo non è più sicuro come un tempo. Eppure, qualcuno parla di furto organizzato a tavolino.

La segnalazione su Rovazzi e il finto furto

La segnalazione è arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano. Una seguace le ha inviato un messaggio per raccontarle che suo fratello era presente al presunto furto e ha visto Fabio ridere. Insomma, la Terribile ha tuonato: “La cosa di Rovazzi era organizzata“. Secondo i fan, Fabio avrebbe architettato questo scippo fake per lanciare il nuovo singolo.