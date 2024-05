Ambra Angiolini e Francesco Renga, una volta una coppia popolare, ma che ha a distanza di dodici anni di relazione, hanno dovuto dirsi addio. Le loro strade però, sembrano non essersi mai divise del tutto. Il loro legame sembra essere tutt’oggi pieno d’affetto, nonostante la separazione e il passare del tempo, che generalmente rende freddo il rapporto tra due persone.

Ambra Angiolini e Francesco Renga: prima la rabbia, poi l’amore

Ambra Angiolini, durante la sua partecipazione al Riviera International Film Festival, ha rilasciato diverse dichiarazioni riguardo la sua passata relazione. L’attrice ha ammesso che, sebbene la delusione e la rabbia abbiano preso il sopravvento poco dopo la separazione, alla fine sono riusciti a ritrovare la strada che li aveva uniti all’inizio, cioè un amore intenso e folle. “Può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo”, ha sottolineato Ambra Angiolini.

Ambra Angiolini e Francesco Renga: uniti anche nella separazione

In un mondo in cui le relazione finiscono troppo facilmente, con dei conflitti irrisolti, Ambra e Francesco Renga stanno dando un buon esempio: una coppia separata può vivere in modo sano il rapporto. I due sono legati anche da due figli, messi in vita dal loro amore. I due dimostrano di avere un rapporto sano e forte. Vivono insieme alcune feste. L’ultima è stata per il compimento dei diciotto anni di Leonardo, loro secondo genito.