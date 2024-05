Fedez ha negato la sua partecipazione all’aggressione a Iovino, ma i testimoni ascoltati dalle autorità e le immagini delle telecamere di sicurezza lo incastrerebbero.

Caso Iovino, Fedez denunciato per rissa: le indagini

Le Guardie Giurate di Parco Vittoria hanno chiamato i carabinieri all’intervento all’alba del 22 aprile scorso. Due testimoni avevano visto tutta la scena: il pestaggio ai danni del personal trainer Cristiano Iovino. Sarebbero stati proprio loro a citare per primi Fedez tra i presenti. Il rapper milanese ha sempre negato la sua partecipazione all’aggressione, ma anche le immagini delle telecamere di sicurezza lo incastrerebbero.

Caso Iovino, Fedez denunciato per rissa: l’aggressione

Dalle immagini, infatti, si vedrebbe Fedez scendere per primo dal van nero e provare a sferrare due pugni in direzione di Iovino, entrambi schivati. A quel punto sarebbero intervenuti gli accompagnatori del rapper che avrebbero portato a termine l’aggressione. Iovino, come sappiamo, ha evitato di andare in ospedale a curare le lesioni riportate e ha deciso di non denunciare. “Tutti parlano di un massacro, ma poco dopo è andato a ballare. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia” – ha dichiarato il cantante sulla vicenda.