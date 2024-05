Recentemente Fedez è stato paparazzato in compagnia di una bella ragazza bionda. Si tratta di Ludovica De Gresy e, secondo i rumors, si tratterebbe della nuova fiamma del rapper.

Ludovica De Gresy, chi è la ragazza paparazzata con Fedez?

Negli ultimi giorni si parla moltissimo di Fedez, sia per il suo divorzio con Chiara Ferragni che per la spinosa questione della rissa con Cristiano Iovino. Tra le tante notizie, si parla anche della paparazzata del rapper in compagnia di una bella ragazza bionda. Si tratta di Ludovica De Gresy che, secondo i rumors, sarebbe la nuova fiamma di Fedez, dopo la separazione dalla moglie.

Ludovica De Gresy è sconosciuta al mondo dello spettacolo italiano e anche a quello dei social network. Su Instagram, infatti, ha un profilo privato, che conta circa 3.000 follower. Secondo quanto reso noto, sarebbe appassionata di moda, tanto da farne la sua professione. Starebbe approfondendo questo tema grazie ai suoi studi all’Istituto Marangoni di Milano e lavorerebbe come modella. La giovane era presente anche durante la notte incriminata della rissa con Iovino.

Ludovica De Gresy è la nuova fiamma di Fedez?

La vita di Fedez dopo il divorzio con Chiara Ferragni è decisamente cambiata, non solo per la nuova casa e la nuova auto, ma anche per il modo di trascorrere giornate e serate, documentate sui social network. Dopo essere stato negli Stati Uniti, è stato paparazzato in diverse occasioni in compagnia di Ludovica De Gresy, tanto che le voci hanno iniziato ad insinuare che sia la sua nuova fiamma.

La prima volta sono apparsi in un video, diventato virale su TikTok, registrato ad una festa al Capo Plaza. Nel filmato si vede il rapper chiacchierare con la ragazza bionda e chiederle se si volesse spostare in un altro luogo insieme a lui. I due sono stati visti insieme anche nella serata in cui è scoppiata la rissa con Cristiano Iovino.