Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan di Beatrice Luzzi: la concorrente ha abbandonato il GF per un lutto. Nella notte è morto il padre, il signor Paolo Luzzi.

GF, Beatrice Luzzi abbandona la casa: è morto il padre

Soltanto qualche giorno fa, Beatrice Luzzi aveva momentaneamente abbandonato il GF a causa di un incidente del padre Paolo. Nelle ultime ore, l’attrice è stata costretta a lasciare la Casa perché il genitore è morto. Una notizia che i fan non avrebbero mai voluto sentire.

L’annuncio dello staff di Beatrice Luzzi

Lo staff di Beatrice Luzzi, tramite i canali social, ha annunciato:

“Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari”.

L’avventura di Beatrice al GF è finita?

Al momento, non sappiamo se Beatrice Luzzi tornerà al GF o meno. L’attrice sta vivendo un lutto profondo ed è giusto che stia con la sua famiglia. Il gioco, anche se lavoro, passa in secondo piano. Di certo, il reality perde una grande concorrente.