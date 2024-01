GF, Beatrice Luzzi svela quando uscirà dalla Casa: l'attrice ha deciso di non arrivare alla finalissima.

In modo del tutto inaspettato, Beatrice Luzzi ha svelato quando lascerà il GF. L’attrice, data da tutti come papabile vincitrice dell’edizione 2023 del reality più spiato d’Italia, abbandonerà la Casa prima della finale.

GF: Beatrice Luzzi svela quando uscirà dalla Casa

Nelle ultime ore, Beatrice Luzzi ha sorpreso i suoi tantissimi sostenitori. Parlando in camera e rivolgendosi al figlio Elia, ha svelato quando uscirà dal GF. Stando alle sue dichiarazioni, abbandonerà il gioco prima della finale. I fan, che la vedevano già vincitrice, sono rimasti senza parole.

GF: la confessione di Beatrice Luzzi

Guardando fissa in camera, Beatrice ha dichiarato:

“No Eli, non usciamo ad aprile. Dove sei amore? No cucciolo sappi che mamma tua esce di qui a febbraio“.

La Luzzi, quindi, abbandonerà il GF nel mese di febbraio, ad un mese o due dalla finalissima.

Beatrice Luzzi lascia il GF a febbraio

Al momento, non sappiamo ancora quando finirà il GF. Qualcuno parla di marzo, mentre altri di aprile. Molto probabilmente, la decisione finale verrà presa in base alla data del debutto del programma che andrà a sostituire il reality. Nel frattempo, i fan incrociano le dita e sperano che Beatrice Luzzi non tenga fede alla promessa fatta a Elia.