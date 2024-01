L’ex gieffino Cristian Imparato si è scagliato contro Beatrice Luzzi, commentando la sua avventura al Grande Fratello 2023. A detta sua, l’attrice dovrebbe abbandonare il reality perché il suo “vittimismo” ha stufato tutti.

Cristian Imparato contro Beatrice Luzzi

Cristian Imparato, tramite il suo account Twitter, ha commentato il percorso di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023. Secondo l’ex gieffino, la Regina di Cuori dovrebbe “pensare di uscire” perché “sta venendo fuori il peggio di lei“. Non solo, sostiene anche che il suo “vittimismo” sia diventato insostenibile.

Le parole di Cristian Imparato su Beatrice Luzzi

Imparato, senza giri di parole, ha cinguettato:

“Posso dire la mia come tutti?! Devo dire che a me Bea ha proprio stufato! Di un vittimismo e di una pesantezza assurda! Secondo me dovrebbe pensare di uscire perché ultimamente sta venendo fuori il peggio di lei! Anche meno”.

Strano ma vero, le parole di Cristian hanno riscosso diversi consensi.

La reazione dei fan alle parole di Cristian

Anche se Beatrice Luzzi è molto amata, tanto che da tempo viene identificata come la preferita per la vittoria del GF 2023, parecchi fan si sono detti d’accordo con Cristian Imparato. A quanto pare, gli atteggiamenti della Regina di Cuori non convincono tutti i telespettatori.