Era il 2010 quando l’allora 14enne Cristian Imparato si impose nella sua edizione del programma di Canale 5 ‘Io Canto‘. Il ragazzo siciliano aveva stupito tutto il pubblico e si era affermato come un bravissimo cantante nonostante l’età davvero verde.

Io Canto, cosa fa Cristian Imparato: la vittoria e i primi anni

Nei primi momenti dopo il trionfo, Imparato ha deciso di cavalcare l’onda del successo musicale incidendo il suo primo disco solista dal titolo ‘Da qui cominci tu‘. Successivamente, però, la pressione che la fama da ragazzino gli ha dato lo ha sovrastato. Come scrive ‘siciliafan.it’, il ragazzo ha deciso di allontanarsi dalla musica che gli aveva dato molto, ma anche tolto qualcosa: gli anni dell’adolescenza. Nel 2019 torna in televisione in una veste tutta nuova e decide di partecipare al Grande Fratello Vip. I telespettatori sono rimasti sconvolti dal grande cambiamento di quello che avevano conosciuto come 14enne e che ora ritrovavano come ragazzo più che ventenne. Via l’apparecchio, capelli più corti e una forte personalità: il ragazzo era piaciuto a tanti fan del programma condotto da Alfonso Signorini.

Io Canto, cosa fa Cristian Imparato: l’addio alla scena musicale

La musica, almeno per il momento, non sembra più rientrare tra le sue priorità. Imparato, però, non è caduto nel dimenticatoio e ha ancora tantissimi fan che lo seguono con piacere sui social. Soprattutto su Instagram, il ragazzo è molto attivo, utilizzando il canale per pubblicizzare la sua attuale attività: la clinica di bellezza.