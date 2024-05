Joost Klein, in gara con il brano “Europapa”, dopo aver conquistato la qualificazione per la finale, assente nelle prove finali: a chiarire l’accaduto una nota diramata dall’EBU.

«L’artista olandese Joost Klein non parteciperà alla Grand Final di questa edizione dell’Eurovision Song Contest. La polizia svedese ha indagato su una denuncia presentata da un membro femminile del team di produzione dopo un incidente avvenuto in seguito alla sua esibizione nella semifinale di giovedì sera. Mentre il processo legale fa il suo corso, non sarebbe appropriato per lui continuare a partecipare al concorso».