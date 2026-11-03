La nota cantautrice Elisa ha raccontato un evento drammatico che le è successo quando aveva solamente 8 anni, quando subì una violenza sessuale che l'ha segnata per sempre.

Elisa sta per tornare con suo nuovo progetto discografico “Kintsugi”, dopo che a Roma è stato presentato anche il mediometraggio “Kintsugi. Musica, immagini, danza, corpo, dolore, ferite indelebili, consapevolezza, rinascita, libertà”. In una lunga intervista per il Corriere della Sera, la cantautrice ha parlato del suo passato, rivelando quanto le accadde quando aveva solamente 8 anni.

Elisa, pronto il ritorno con nuovo album

Alla Festa del cinema di Roma è stato presentato anche il mediometraggio “Kintsugi. Musica, immagini, danza, corpo, dolore, ferite indelebili, consapevolezza, rinascita, libertà”, mentre il 27 novembre uscirà l’album “Kintsugi”. Elisa è quindi pronta a tornare sulle scene e, per l’occasione, ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera: “Questo progetto, il disco e il film, nasce dal bisogno di raccontare sinceramente una crisi individuale, il suo attraversamento verso un grandissimo cambiamento.

Ho vissuto un dolore profondo, come persona. Non come artista, non avevo infatti la protezione del ruolo, ero io, nuda di fronte a un terremoto. Il mio lavoro mi ha dato la possibilità di descriverlo, e di descrivermi, nella forma più brutale, più autentica, meno levigata. Ho dato forma al senso di una rivoluzione interiore.”

Elisa, il drammatico racconto: “A 8 anni ho subito una violenza sessuale che mi ha segnata per sempre”

Nel corso della lunga intervista al Corriere della Sera, Elisa ha raccontato cosa le accadde quando aveva solo 8 anni: “Da piccola ho subito un abuso sessuale. Avevo otto anni. Non piccola abbastanza da poterlo dimenticare, ammesso sia mai possibile. Il tipo di esperienza umana che segna la vita di chi ha vissuto la violazione del corpo è qualcosa di molto difficile da nominare. Mi ha segnata per sempre. Sto imparando a non colpevolizzarmi. Sto facendo un lavoro di pulizia, certi ingombri non si rimuovono, ma si può sistemarli nel posto giusto, cambiare loro posizione e destinazione. Non lo avevo mai fatto. Voglio cercare di essere utile alle tante ragazze e donne, e ai tanti ragazzi, che hanno subito la violenza sessuale. È una missione collettiva, liberarsi da questo assurdo, straziante, senso di colpa per una violenza subita. Lo faccio con il mio lavoro, con queste parole, sostenendo il movimento di donne di ‘Una, nessuna centomila’, che ho contribuito a fondare.” Nel corso dell’intervista, la cantautrice ha confermato la rottura con il marito Andrea Rigonat, dopo 17 anni di vita insieme.