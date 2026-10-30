Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi ha provato a fare chiarezza su un episodio che ha visto protagonisti Fabrizio Corona e Stefano De Martino, con l'ex fotografo che avrebbe inseguito il conduttore.

Un episodio che ha fatto discutere quello che avrebbe visto come protagonisti Fabrizio Corona e Stefano De Martino, con l’ex re dei paparazzi che avrebbe inseguito il conduttore, il quale avrebbe poi chiesto aiuto ai Carabinieri. Alberto Dandolo ha provato a fare chiarezza su quanto sarebbe avvenuto realmente.

Inseguimento Corona-De Martino, emerge la verità: ecco cosa è successo davvero

Nella notte tra il 14 e il 15 ottobre scorso si era parlato di un presunto inseguimento in auto da parte di Fabrizio Corona nei confronti di Stefano De Martino, inseguimento che era stato poi smentito dall’ex re dei paparazzi. Alberto Dandolo, sulle pagine di Oggi ha provato a ricostruire cosa sarebbe realmente successo, riportando anche le presunte parole che il prossimo conduttore di Sanremo avrebbe pronunciato davanti ai Carabinieri.

Secondo Dandolo, De Martino avrebbe fermato i carabinieri nei pressi di corso Sempione, mentre era in moto. Avrebbe poi manifestato il timore di essere inseguito da un’auto: “È un incosciente con una Range Rover che sta guidando in modo spericolato e ad altissima velocità”. Il conduttore avrebbe inoltre detto che il guidatore attraversava gli incroci senza rispettare i semafori rossi: “Ho la sensazione che mi stia inseguendo”.

Secondo questa ricostruzione, Stefano De Martino non avrebbe riconosciuto Fabrizio Corona alla guida dell’auto, cosa giù sostenuta da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter. Dopo la segnalazione da parte di De Martino, gli agenti avrebbero individuato il SUV tra corso Sempione e via Moscati, col guidatore che non avrebbe rispettato subito l’ordine di fermarsi, dando il via a un breve inseguimento di circa cinquecento metri. Alberto Dandolo ha inoltre precisato che, nei documenti da lui citati, comparirebbe solamente l’indicazione generica “su indicazione di un motociclista”.

Inseguimento Corona-De Martino: le conseguenze per l’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona sarebbe dunque stato fermato dai Carabinieri, visto che l’auto sarebbe risultata sottoposto a fermo amministrativo. Secondo quanto riportato, il veicolo sarebbe stato sequestrato e Corona sarebbe stato trovato senza la patente. L’ex re dei paparazzi sarebbe inoltre stato denunciato per non essersi fermato all’alt dei Carabinieri. Sottolineiamo però che queste circostanze emergono dalla ricostruzione giornalistica e non costituiscono quindi, da sole, un accertamento giudiziario definitivo.