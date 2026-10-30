Il Papa Leone XIV ha confermato di aver esercitato il diritto di voto come cittadino degli Stati Uniti in occasione delle imminenti elezioni di medio mandato previste per il 3 novembre. La notizia, diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede, sottolinea come il Pontefice abbia scelto di partecipare attivamente al processo democratico americano, inviando il proprio voto per posta da Chicago.

Le elezioni di medio mandato rappresentano un momento cruciale per il governo di Donald Trump, poiché potrebbero determinare una nuova configurazione della Camera e del Senato. In questo contesto, la decisione del Papa di votare evidenzia non solo la sua cittadinanza statunitense, ma anche una dichiarazione simbolica sull’importanza della partecipazione civica.

Il voto per posta del Papa Leone XIV alle elezioni di medio mandato

Registrato come elettore nello Stato dell’Illinois, il Santo Padre ha richiesto la possibilità di votare per corrispondenza, invia la sua scheda elettorale direttamente a Chicago. La procedura, prevista per i cittadini residenti all’estero, consente di esprimere la propria preferenza senza doversi recare fisicamente al seggio.

Il voto per posta del Papa è stato così gestito in linea con una prassi consolidata di partecipazione civica da parte dei cittadini americani all’estero.

Procedura di voto da remoto per i cittadini all’estero

Il Servizio Elettorale statunitense prevede che i registrati all’estero ricevano un modulo specifico, che deve essere compilato e restituito entro la scadenza indicata. Il Papa ha seguito esattamente questi passaggi, facendo pervenire la propria scheda al municipio di Chicago, dove verrà conteggiata insieme alle altre votazioni per posta.

Cittadinanza statunitense e precedenti di voto del Pontefice

Il Santo Padre ha confermato di aver sempre esercitato il diritto di voto ogni volta che ne ha avuto l’opportunità, anche durante gli anni trascorsi in Perù. In quell’intervallo, la sua registrazione rimaneva valida nello Stato dell’Illinois, permettendogli di partecipare alle elezioni statunitensi da remoto. Questa continuità dimostra la ferma convinzione del Papa che la cittadinanza comporta sia diritti che doveri, tra cui la partecipazione attiva ai processi democratici.

Le elezioni del 3 novembre in un contesto di presidenza Trump

Il voto del Papa avviene in un periodo in cui le elezioni di medio mandato potrebbero ridisegnare l’equilibrio di potere a Washington. La vittoria di una maggioranza opposizione nella Camera o nel Senato influirebbe direttamente sulla capacità dell’amministrazione di Donald Trump di avanzare il proprio programma. Negli ultimi mesi, Trump aveva già criticato il Pontefice per una posizione ritenuta troppo morbida sulla guerra avviata contro l’Iran, rendendo ancora più significativo il gesto di partecipazione elettorale del Papa.