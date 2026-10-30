Venerdì 30 ottobre le strade di Roma e Milano si sono riempite di manifestanti legati allo sciopero nazionale indetto dal sindacato Usb e a iniziative studentesche contro il carovita. Le autorità hanno attivato un dispositivo di sicurezza multipartitico, combinando risorse aeree, terrestri e cibernetiche per garantire ordine pubblico e tutelare gli spazi storici.

Roma: dettagli del corteo Usb e della sorveglianza

Il corteo di partenza Usb è stato programmato per le 10:30 nella piazza dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini. Da lì la marcia doveva proseguire lungo via dei Fori Imperiali, toccando zone archeologiche sensibili come il Colosseo e il Circo Massimo. Le previsioni di affluenza oscillavano intorno ai 20 mila partecipanti, con la possibilità di superare quel dato a causa di pre-concentramenti annunciati in vari punti della città.

Pre-concentramenti e percorso del corteo

Prima della partenza, gruppi di studenti e sostenitori hanno occupato aree strategiche: piazzale Aldo Moro, piazzale Ostiense, piazza dell’Immacolata e diverse scuole. L’operazione di coordinamento è stata pianificata durante un tavolo tecnico a San Vitale, presieduto dal questore Roberto Massucci, alla presenza di rappresentanti di Polizia, Carabinieri, AMA e ATAC.

Il briefing ha sottolineato la necessità di garantire il diritto di manifestare, delimitando nello stesso tempo gli spazi consentiti e i comportamenti illeciti.

Dispositivi aerei e cibernetici

Per monitorare l’evento, le forze dell’ordine hanno utilizzato elicotteri del I Reparto Volo della Polizia e dell’Arma dei Carabinieri, affiancati da droni forniti dalla Questura. Parallelamente, il Centro per la Sicurezza Cibernetica ha svolto attività di monitoraggio dei social e dei siti web, al fine di individuare eventuali tentativi di incitamento alla violenza. Le autorità hanno inoltre posto particolare attenzione alla stazione Termini, nodo cruciale per il flusso di persone e potenziale obiettivo di blocchi, soprattutto in vista di uno sciopero generale dei ferrovieri.

Milano: manifestazioni contro il carovita

A Milano, la protesta ha assunto due volti distinti ma complementari. Alle 9:30, il raduno studentesco si è raccolto in piazza Leonardo da Vinci, nel quartiere Città Studi, mentre alle 10:00 la concentrazione principale, prevista per almeno 10 mila persone, è partita da piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale. Da lì i partecipanti hanno proseguito verso piazzale Loreto e poi via Padova, con l’obiettivo di occupare la tangenziale est, una arteria trafficata della città.

Raduni studenteschi e operai

Il flusso di manifestanti milanesi è stato alimentato da diversi gruppi: giovani operai, centri sociali, attivisti pro-Pal e collettivi studenteschi. La presenza di pre-concentramenti in diverse scuole ha facilitato una rapida aggregazione. Le forze dell’ordine, tra cui l’Intelligence e la Digos, hanno annunciato un “articolato dispositivo” volto a isolare gli individui intenzionati a creare disordini, evitando che la protesta degenerasse in saccheggi.

Strategia delle forze dell’ordine

Oltre al tradizionale impiego di personale a terra, le autorità milanesi hanno rafforzato la presenza con unità specializzate, pronte ad intervenire su eventuali gruppi di venti-trenta giovani che, secondo le comunicazioni interne, avrebbero potuto usare oggetti come martelletti, frantoi o armi da taglio per compiere atti di devastazione. Le forze di polizia hanno sorvegliato le vie laterali, impedendo la formazione di gruppi più piccoli e garantendo la continuità del flusso verso i punti critici. Nessun episodio di violenza su larga scala è stato segnalato, grazie anche all’intervento tempestivo delle unità anti-sommossa.

Le manifestazioni di venerdì 30 ottobre hanno dimostrato la capacità delle amministrazioni cittadine di gestire eventi di grande portata mantenendo, per la maggior parte, un clima di pacifica partecipazione. Il questore Massucci e i dirigenti di Milano hanno sottolineato l’importanza di un approccio “low-profile”, mirato a contenere eventuali degenerazioni senza ostacolare il diritto di protesta. Per il giorno successivo, 31 ottobre, non è prevista alcuna manifestazione, mentre la notte di Halloween è rimasta al centro di voci sui social, ma senza piani operativi da parte delle forze dell’ordine.