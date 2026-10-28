“È morto il presidente”, Italia in lutto: la notizia improvvisa

È morto a 58 anni Giuseppe Meo, presidente del Salone nautico di Puglia (Snim), stroncato da un malore nella sua abitazione di Brindisi. La scomparsa è arrivata appena due giorni dopo la conclusione della 22esima edizione della manifestazione, che aveva riunito oltre 180 espositori e 300 imbarcazioni. Profondo il cordoglio delle istituzioni pugliesi per la perdita di una figura che aveva dedicato il proprio impegno alla crescita della nautica e alla valorizzazione del territorio.

Giuseppe Meo morto a 58 anni, malore nella notte a Brindisi: era il presidente dello Snim

La notizia della sua scomparsa ha scosso la città e il comparto nautico pugliese, arrivando a soli due giorni dalla conclusione della 22esima edizione del Salone nautico di Puglia (Snim), di cui era presidente. La manifestazione si era appena conclusa con risultati significativi, riunendo 180 espositori e oltre 300 imbarcazioni, oltre a ospitare il primo Forum delle imprese nautiche del Mezzogiorno.

Un appuntamento che aveva coinvolto aziende, operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni, confermando il ruolo della rassegna nel panorama economico regionale. Il malore che ha colpito Meo non gli ha lasciato scampo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

Il cordoglio della Regione Puglia per Giuseppe Meo: «Amava la sua terra e lavorava per vederla crescere»

La scomparsa di Giuseppe Meo ha suscitato profondo cordoglio anche nelle istituzioni, che hanno ricordato il suo impegno per lo sviluppo della nautica e la valorizzazione del territorio. In una nota, il presidente della Regione Antonio Decaro e l’assessore allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio hanno espresso il proprio dolore per una perdita arrivata inaspettatamente, soprattutto alla luce del lavoro svolto fino a pochi giorni prima per organizzare il Salone. «L’improvvisa scomparsa di Giuseppe Meo, presidente del Salone Nautico di Brindisi ci addolora profondamente e ci lascia increduli, se solo pensiamo al grande lavoro da lui svolto in questi ultimi giorni per l’appuntamento del Salone Nautico di Brindisi portando a casa una nuova edizione di grande successo», hanno dichiarato i rappresentanti della Regione.

Nel loro messaggio, Decaro e Di Sciascio hanno sottolineato anche il legame del presidente dello Snim con la sua terra e la fiducia riposta nelle potenzialità del Mezzogiorno: «Giuseppe Meo amava la sua terra, lavorava per vederla crescere e credeva nell’idea di un sud capace di competere con le grandi destinazioni italiane nel settore della nautica». Un impegno che, secondo i due esponenti, dovrà proseguire anche dopo la sua morte. «Il suo lavoro per lo Snim resterà patrimonio della Regione Puglia e della città di Brindisi», hanno aggiunto, assicurando la volontà di portare avanti il progetto e il sogno di fare di Brindisi la capitale della nautica pugliese. Il messaggio si è concluso con le condoglianze rivolte alla famiglia, alla comunità dello Snim e a tutte le persone che gli erano vicine.