Negli ultimi mesi Pasquale La Rocca è stato presente su tutti i fronti della televisione italiana: da Ballando con le Stelle al nuovo The traitors italia. La sua popolarità è culminata in un’intervista esclusiva con Alessandra Pappalardo per il settimanale Chi, dove ha lasciato trasparire un lato più intimo e, per la prima volta, ha parlato apertamente di amore e di progetti familiari.

L’intervista a Chi: vita privata e desideri

Nel corso della chiacchierata, La Rocca ha spiegato che per quasi dieci anni ha coltivato un riserbo totale sulla propria sfera affettiva, sostenendo che “sono fatto così”. Dopo un decennio trascorso a Londra, Irlanda e Belgio, dove ha ballato per Strictly Come Dancing e Dancing With The Stars, il ritorno in Italia gli ha permesso di farsi conoscere prima per le capacità tecniche, poi per la sua personalità.

A 37 anni, nato nel 1989, ha ammesso di essere single ma di nutrire un “profondo desiderio di innamorarsi” e di costruire una famiglia.

Ritorno in Italia dopo dieci anni all’estero

“Quando sono rientrato in Italia dopo 10 anni all’estero desideravo che il pubblico mi conoscesse per il mio lavoro e per la mia professionalità”, ha dichiarato il ballerino.

Oggi, la sua maturità gli consente di aprirsi di più, raccontando che il sogno di sposarsi e di diventare padre è ora più concreto, soprattutto dopo aver trovato una stabilità personale in patria.

Casa con la madre e i balli di salotto

Attualmente La Rocca vive con la madre, che condivide con lui la passione per la danza. “La sera ci capita spesso di ballare il tango in salotto; non devo insegnarle i passi, basta guidarla e lei mi segue” racconta, sottolineando che “è sempre stata la mia prima sostenitrice”. Per descriversi con un ballo, ha scelto il paso doble o il tango, definendosi “passionale, determinato e autentico”.

La conferenza stampa a Palazzo Brancaccio: bugie e strategia in The Traitors Italia

Il 27 ottobre 2026, durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Brancaccio, Roma, La Rocca ha risposto a una domanda sulla relazione dei concorrenti con le menzogne. Mentre alcune star – Giulia Salemi, Jolanda Renga, Daniele Gattano e Lorella Cuccarini – hanno dichiarato di non saper mentire, Pasquale ha sorridendo affermato: “Sono un bugiardo patentato” e ha aggiunto, “dicevo bugie prima del programma, continuo a dirle dopo”.

Strategie e sospetti sui traditori

L’intervento del ballerino ha acceso le discussioni sui possibili traditori della seconda edizione, che debutterà su Prime Video il 6 novembre. Oltre a La Rocca, sono stati ipotizzati Awed e Gianluca Torre (di “Casa A Prima Vista”) come possibili ingannatori, grazie alla loro propensione a “avere risposte pronte” in situazioni di dubbio. La conferenza ha lasciato intendere che il gioco richiederà una buona dose di manipolazione per creare alleanze e preservare la calma, come ammise Lo stesso La Rocca.

Pasquale La Rocca appare ora non solo come un talentuoso danzatore, ma anche come un personaggio consapevole della propria immagine televisiva, pronto a sfruttare la sua naturale propensione al racconto per conquistare il pubblico, sia dentro che fuori il palco.