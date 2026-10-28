Gelosità e frecciatine: il clima teso tra d’Urso, Ventura e La Rocca

Gelosità e frecciatine: il clima teso tra d’Urso, Ventura e La Rocca

Durante la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il tavolo dei giudici è stato teatro di un primo scontro verbale che ha scaldato gli animi dei fan. Barbara d’Urso, invitata a valutare la coreografia di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, ha assegnato al duo un sete, motivando la decisione con la distanza percepita dalla passione tipica del tango.

Il commento ha subito attirato l’attenzione di Simona Ventura, presente a bordo campo, che non ha perso l’occasione per chiedere se quel voto “basso” fosse frutto di una gelosia da parte di d’Urso.

Il voto di 7 e l’accusa di gelosia

Ventura, con un tono ironico ma pungente, ha insinuato che la conduttrice potesse essere “un po’ gelosetta” per via della nota chimica tra La Rocca, ex partner di Ventura, e la nuova compagna di pista, Ornella Muti.

Barbara d’Urso ha subito smentito l’accusa, ma nei giorni successivi le dichiarazioni di Muti e La Rocca, rilasciate sui programmi La Vita in Diretta, La Volta Buona e Ballando Segreto, hanno confermato di condividere la percezione della conduttrice. La tensione è stata catturata da un tweet che recitava “Rapporti tesi, nessun saluto”, riassumendo il clima freddo tra le due personalità televisive.

Le reazioni di Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Ornella, silenziosa davanti ai microfoni, ha preferito non commentare direttamente la questione, lasciando intendere che preferisse “lasciare che i fatti parlino”. La Rocca, invece, ha balbettato una risposta che descriveva la gelosia come un “sentimento bello”, sottolineando la sua aspettativa di un approccio più leggero da parte di d’Urso. Questa risposta ha alimentato ulteriori speculazioni, soprattutto perché la settimana successiva d’Urso ha rivalutato la performance, regalando alla coppia un perfetto 10 e commentando con ironia: “Li ho fatti giocare un po’, ora basta”.

La nuova frecciatina: l’autoironia in dubbio

Il duello verbale è ripreso nella quarta puntata, quando Ventura ha sfruttato il momento di votazione di Jimmy Ghione per puntare il dito contro l’autoironia proclamata da d’Urso. “Scusa Barbara, ti ho sentito dire che ami prenderti in giro… MA QUANDO MAI?!” ha esclamato Ventura, aggiungendo che la conduttrice “non ama davvero l’autoironia, ma noi lo facciamo comunque per affetto”. Il commento, sebbene avvolto da un sorriso, ha colto d’Urso di sorpresa, il cui volto è diventato l’elemento centrale del siparietto televisivo.

Reazione di Carmelita e impatto sul pubblico

La partecipante Carmelita, presente sul palco, ha risposto con un tono di disappunto, confermando che le parole di Ventura non erano semplici scherzi ma un vero interrogativo sulla sincerità di d’Urso. Il pubblico, via social e commenti in diretta, ha subito diviso: alcuni hanno difeso la conduttrice, sottolineando la capacità di prendersi in giro, altri hanno accolto la provocazione di Ventura come una legittima critica a una reputazione percepita come costruita.

Le dichiarazioni di Pasquale La Rocca sul “podio umano”

Nel frattempo, Pasquale La Rocca ha approfittato di un’intervista sul settimanale Chi per rispondere a una domanda su chi sarebbe al primo posto nel suo “podio umano”. Ha citato tre ballerine in ordine cronologico: Federica Pellegrini, Barbara d’Urso e Ornella Muti, sottolineando che tutte lo hanno arricchito a livello personale. Ha proseguito spiegando che la Pellegrini è una “macchina da guerra” nello sport, Muti possiede una “super sensibilità” mentre il rapporto con d’Urso è stato “speciale e indelebile”. Infine ha elencato le assenti dal podio: Luisella Costamagna, Wanda Nara e Nina Zilli.

Le dinamiche dietro le quinte di Ballando con le Stelle hanno trasformato le classiche valutazioni di danza in veri e propri momenti di trama televisiva, dove gelosia, autoironia e rivalità si mescolano con i voti. Le parole di Ventura e le risposte di d’Urso continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico, dimostrando che il conflitto tra le due icone della TV italiana resta uno dei filtri più intriganti dello show.