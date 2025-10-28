Una rivelazione clamorosa irrompe nel mondo della televisione alla vigilia della nuova puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona in onda il 27 ottobre sul suo canale YouTube. Nelle anticipazioni, come riportato da Caffeinamagazine.it, appare una telefonata tra Corona e Barbara D’Urso, in cui la conduttrice rompe, dopo quasi tre anni, il suo lungo silenzio sull’addio a Mediaset.

È in quell’istante che Barbara avrebbe pronunciato parole destinate a lasciare il segno, dette con un tono fermo ma carico di significato, che aprono uno squarcio su un passato professionale ancora irrisolto.

Barbara D’Urso, la rivelazione sul “veto” confermata a Fabrizio Corona

Nel filmato, diffuso come anteprima, la tensione è palpabile. Barbara d’Urso dichiara di non voler entrare nei dettagli “per il momento”, ma lascia intuire che ci siano ancora verità troppo scomode per essere dette. È Corona a rilanciare la bomba, promettendo di spiegare nel suo programma cosa si nasconde dietro il presunto “veto” che avrebbe bloccato il ritorno in tv della conduttrice. “Quella cosa lì, quella del veto, è vera”, rivela Barbara. Il misterioso veto era già emerso mesi fa, quando si parlava della partecipazione della d’Urso a Ballando con le stelle. Secondo alcune voci, mai confermate, il suo nome sarebbe stato ostacolato da pressioni politiche provenienti da Fratelli d’Italia e da Forza Italia, per impedire alla Rai di offrirle spazio. All’epoca Barbara in un’intervista al Corriere della Sera, aveva definito quella voce aveva definito quell’ipotesi “terribile”, spiegando di non crederci. Oggi, però, le sue stesse parole ribaltano la prospettiva: ciò che sembrava un sospetto diventa una conferma diretta.

Barbara D’Urso tra ferite e ritorni

Quando nel 2023 venne estromessa da Pomeriggio Cinque, Barbara precisò che la decisione non era stata condivisa con l’azienda, smentendo ogni voce di accordo consensuale. Da allora, aveva scelto il silenzio, limitandosi al teatro e a brevi apparizioni lontane da Mediaset. Ora, mentre brilla sulla pista di Ballando con le stelle, le sue parole tornano a pesare: “Non ne ho parlato perché dovrei ricordare cose che mi hanno profondamente umiliata”, aveva confessato commossa a Milly Carlucci. Quella ferita, mai chiusa, si riapre oggi con la telefonata a Corona, che accende i riflettori su una vicenda che tocca potere, televisione e libertà professionale.