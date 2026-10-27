"Schiacciato dal mezzo", tragedia sul lavoro: morto operaio 20enne

Incidente a Valtopina: un operaio di 20 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un macchinario durante lavori stradali; indagini in corso e cordoglio dell'amministrazione comunale.

Un grave incidente sul lavoro si è consumato il 27 ottobre 2026 nel territorio comunale di Valtopina, in provincia di Perugia, nella zona di Santa Cristina ai piedi del Monte Subasio. Un operaio di 20 anni impegnato in lavori stradali è rimasto coinvolto in un ribaltamento di un macchinario pesante e ha perso la vita sul posto.

Le circostanze esatte dell’accaduto sono al centro degli accertamenti avviati dalle autorità competenti.

La dinamica dell’incidente nella zona di Santa Cristina

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava conducendo un rullo compressore utilizzato per la stesura dell’asfalto quando, per motivi ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato lungo un pendio.

Durante il capovolgimento il lavoratore sarebbe stato sbalzato e poi travolto dallo stesso macchinario che lo ha schiacciato. L’accaduto è avvenuto alla presenza di colleghi impegnati nel cantiere, i quali hanno immediatamente lanciato l’allarme. La scena si è svolta nel territorio comunale a ridosso del Monte Subasio, punto geografico di riferimento per Valtopina.

Intervento dei soccorsi e constatazione del decesso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. È stato allertato e raggiunto il sito anche l’elisoccorso Nibbio, ma nonostante i tentativi di soccorso il giovane è stato constatato ormai privo di vita. Il personale sanitario e i soccorritori hanno operato per estrarre e stabilizzare la vittima, ma le ferite riportate e la gravità dell’incidente non hanno lasciato margini per il salvataggio.

Accertamenti affidati ai carabinieri di Foligno e ruoli delle autorità sanitarie

Sull’evento hanno avviato le indagini i carabinieri della Compagnia di Foligno, chiamati a ricostruire la dinamica e le cause precise del ribaltamento del macchinario. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’Usl 2 per i rilievi sanitari e tecnici necessari. La vicenda è stata inoltre portata all’attenzione della Procura della Repubblica di Spoleto, che seguirà gli sviluppi procedurali per chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro nel cantiere.

Elementi investigativi in corso

Le verifiche comprendono l’esame del mezzo coinvolto, la raccolta delle testimonianze dei colleghi presenti e l’analisi delle condizioni del cantiere e del terreno al momento dell’incidente. Gli inquirenti stanno valutando sia fattori tecnici legati al funzionamento del rullo compressore sia eventuali aspetti organizzativi o di sicurezza che possano aver contribuito al ribaltamento. Le indagini mirano a ricostruire sequenza temporale, posizionamento del macchinario e dinamica dei movimenti immediatamente precedenti all’evento.

Reazioni locali: il sindaco e l’amministrazione comunale

L’Amministrazione Comunale di Valtopina ha espresso cordoglio per la vittima. Il sindaco, Gabriele Coccia, è stato informato dell’accaduto mentre si trovava fuori regione e ha fatto ritorno in paese. In una nota l’amministrazione ha manifestato vicinanza alla famiglia del giovane e alla comunità locale, sottolineando il dolore per una vita spezzata sul lavoro e l’importanza di chiarire le cause dell’incidente. Il lutto ha colpito la piccola comunità che in questi giorni era impegnata nei lavori di rifacimento del manto stradale.

Impatto sulla comunità di Valtopina

La tragedia ha suscitato sgomento tra i residenti e i colleghi del cantiere: la perdita di un giovane lavoratore ha richiamato l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri stradali. La vicinanza istituzionale e le manifestazioni di cordoglio accompagnano le fasi di inchiesta, mentre il territorio attende gli esiti delle verifiche per comprendere pienamente la successione degli eventi che hanno portato alla morte del 20enne.

Gli sviluppi dell’indagine, condotta principalmente dai carabinieri di Foligno con il supporto degli enti sanitari e tecnici, saranno determinanti per chiarire responsabilità e per fissare eventuali provvedimenti. Nel frattempo, la comunità di Valtopina e le istituzioni locali rimangono unite nel dolore e nella richiesta di risposte chiare su quanto avvenuto.