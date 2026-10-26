Il 26 ottobre 2026, pochi minuti dopo l’annuncio ufficiale del Tribunale Superiore Elettorale (TSE), la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha condiviso su X un messaggio di congratulazioni per la rielezione di Luiz Inácio Lula da Silva alla guida del Brasile. L’intervento, espresso in lingua spagnola, ha ribadito il valore della democrazia e la volontà del popolo brasiliano di confermare il loro leader.

Sheinbaum elogia la democrazia brasiliana dopo la proclamazione del TSE

Nel suo tweet, Sheinbaum ha scritto: “Viva la democrazia, ha vinto il popolo brasiliano. Congratulazioni, presidente Lula”. La formula, seppur concisa, segnala l’appoggio di un importante leader dell’America latina verso un esito elettorale che ha visto la vittoria di un candidato di sinistra contro un avversario di destra.

Il riferimento al popolo brasiliano mette in luce l’importanza attribuita al mandato popolare, mentre l’uso della parola “democrazia” sottolinea la leggittimità dell’intero processo.

Risultati elettorali: Lula 51,78% contro Bolsonaro 48,22%

Il secondo turno delle elezioni, tenutosi il 25 ottobre 2026, ha conseguito per Lula il 51,78% dei voti validi, corrispondenti a 64,1 milioni di schede.

Il suo rivale, il senatore Flavio Bolsonaro, ha chiuso al 48,22% con 59,7 milioni di voti. La differenza assoluta è di 4,4 milioni di preferenze, pari a 3,56 punti percentuali. Questi numeri, pubblicati dal TSE, confermano che Lula ha superato la soglia del 50% necessario per la vittoria al primo scrutinio del turno decisivo.

Scarsità di margine: 3,56 punti percentuali

Il ristretto divario tra i due candidati ha alimentato numerosi dibattiti sulle dinamiche politiche regionali. Una differenza di 3,56 punti indica un elettorato quasi diviso, con una leggera pendolarità verso il centro-sinistra. Gli osservatori sottolineano come il risultato suggerisca una crescente polarizzazione, ma al contempo dimostri la capacità di Lula di raccogliere consensi sufficienti per evitare il ricorso a un terzo turno.

Il messaggio su X: un segnale di amicizia bilaterale

Pubblicato alle 02:32 del 26 ottobre, il post di Sheinbaum si è rapidamente diffuso tra gli utenti dei social, generando oltre quattro milioni di interazioni. Oltre al semplice saluto, il riferimento a “viva la democrazia” è stato interpretato come un invito a consolidare i legami tra Messico e Brasile su basi democratiche e collaborative. Non sono stati annunciati programmi concreti o accordi immediati, ma la dichiarazione apre la porta a future conversazioni diplomatiche tra i due paesi latinoamericani.

Implicazioni politiche per la regione

La conferma della vittoria di Lula rappresenta un’importante svolta per la politica del continente, poiché il nuovo mandato potrebbe influenzare tematiche quali il commercio, le politiche ambientali e la cooperazione regionale. La reazione positiva di Sheinbaum suggerisce che il Messico intenda mantenere una posizione di supporto verso le iniziative brasiliane, specialmente in ambiti come la lotta al cambiamento climatico e la promozione di una crescita economica inclusiva.

La rapida risposta di Claudia Sheinbaum al risultato elettorale brasiliano non solo celebra una vittoria democratica, ma anche rinforza la percezione di solidarietà intra-latinoamericana. Con i numeri ufficiali del TSE a conferma della legittimità del voto, l’attenzione si sposta ora sui prossimi passi del presidente Lula e sulle possibili sinergie tra le due nazioni.