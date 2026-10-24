Il programma Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, è da anni un vero banco di prova per le star italiane. Tra i concorrenti della stagione corrente spicca la figura leggendaria di Ornella Muti, che ha suscitato curiosità non solo per le sue performance sulla pista, ma soprattutto per il compenso dichiarato per ogni puntata.

Le cifre proclamate da Selvaggia Lucarelli

Nel corso della sua newsletter “Vale Tutto”, Selvaggia Lucarelli ha sostenuto che la diva romana percepisce 40mila euro per ogni sua presenza in pista, a cui si aggiungerebbero altri 4mila euro destinati a trucco e vari extra. Secondo la stessa Lucarelli, questa somma rappresenterebbe il record più alto mai pagato da un concorrente di Ballando con le Stelle dal suo debutto.

Dettagli del presunto ingaggio

La cifra di 44.000 euro, così descritta, comprendeva il compenso base più una quota separata per la cura dell’immagine, una pratica che, a detta di Lucarelli, non verrebbe applicata ad altri partecipanti. Inoltre, l’autrice ha sottolineato che tali importi la posizionerebbero al di sopra di ogni altro vip coinvolto nel talent show.

Il controcanto di: 27mila euro tutto compreso

Un’altra testata ha contestato apertamente le dichiarazioni di Lucarelli, affermando che il vero cachet di Ornella Muti è di 27mila euro a puntata, cifra che già include tutte le voci di spesa – dalle spese vive alla percentuale destinata all’agenzia che gestisce gli interessi della concorrente.

Cosa comprende il compenso di 27mila euro

Secondo quanto indicato, il pagamento totale di 27.000 euro copre anche il trucco e il parrucco, compiti affidati alle maestranze della Rai, come avviene per gli altri concorrenti. Non vi sarebbe quindi alcun bonifico aggiuntivo per eventuali extra: ciò che resta in tasca a Muti, al netto degli oneri del personale e dell’agenzia, è nettamente inferiore rispetto alla cifra suggerita da Lucarelli.

Il caso Barbara D’Urso: tra voci e smentite

La polemica sul cachet non è limitata a Muti. L’anno precedente, Barbara D’Urso era stata inserita nella giuria del programma e, nonostante le indiscrezioni su un compenso astronomico, ha dichiarato di aver accettato un importo contenuto a causa del limitato budget a disposizione della Rai. Questa sua affermazione ha alimentato ulteriori discussioni sulla trasparenza dei pagamenti nel mondo dei talent show.

Il quadro attuale e le tensioni in studio

Le recenti puntate hanno visto accendersi nuove dinamiche tra i protagonisti. Ornella Muti, accanto a Pasquale La Rocca, ha ricevuto un 10 da parte di Barbara D’Urso, chiudendo momentaneamente la faida che aveva animato il pubblico. Tuttavia, la rivalità dietro le quinte permangono, con le parti coinvolte che sembrano aver concordato una tregua temporanea, ma senza escludere future scintille retoriche.

Il debito d’onore tra le cifre proclamate da Lucarelli e quelle verificate da altre fonti rimane irrisolto. Ciò che è certo è che il cachet reale di Ornella Muti a Ballando con le Stelle è di 27mila euro tutto incluso, e che le controversie sul denaro continuano a far parlare di sé, accendendo il dibattito tra pubblico, opinionisti e i protagonisti stessi.