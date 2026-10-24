Negli ultimi giorni, la stampa rosa ha avuto il proprio fuoco incrociato su una notizia che ha coinvolto due protagonisti di grande fama: l’attrice Manuela Arcuri e Domenico Antonio Pallavicino, principe ottantaduenne di Genova. Le indiscrezioni, nate da alcune foto scattate a Parigi, hanno alimentato il dubbio su un possibile matrimonio in programma per dicembre.

Per mettere fine al fermento, l’attrice ha deciso di parlare apertamente in un’intervista esclusiva.<\/p>

Le dichiarazioni di Manuela Arcuri a Verissimo

Nel corso della puntata di Verissimo trasmessa domenica 25 ottobre su Canale 5, Manuela Arcuri ha spiegato che non esiste alcun fidanzamento né alcun matrimonio in vista con il principe. “Hanno costruito una storia su delle foto innocenti”, ha affermato, aggiungendo che “non c’è mai stata nessuna dichiarazione, né da parte mia né da parte del principe”.

La celebre ha poi sottolineato che, per il momento, “c’è una bellissima amicizia”.

Il ruolo della Fondazione Pallavicino e i viaggi di lavoro

Arcuri ha ricordato di essere testimonial della Fondazione Pallavicino, ruolo che le ha permesso di condividere diversi impegni professionali con il nobile. “È un principe di nome e di fatto, una persona molto colta ed elegante”, ha elogiato, spiegando che le conversazioni con Pallavicino le offrono “spessore umano” e consigli preziosi.

Questi contatti, secondo l’attrice, non hanno alcuna valenza sentimentale, ma riflettono una sincera stima professionale.

Il contesto dei gossip: foto a Parigi, separazione e reazioni

Le voci sono nate anche perché, da quando Manuela Arcuri ha concluso il suo matrimonio con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, non è più stata vista frequentemente accanto a un uomo. Questo silenzio ha spinto alcuni a ipotizzare che il principe fosse il nuovo compagno. Le immagini scattate nella capitale francese hanno reso il collegamento ancora più credibile, soprattutto considerando la differenza di età: 49 anni per l’attrice contro 82 per il nobile, un divario di 33 anni che ha alimentato il dibattito pubblico.

Insulti sui social e prospettiva legale

Durante il confronto con Silvia Toffanin, Arcuri ha anche parlato degli attacchi a cui è stata soggetta online. Ha definito i commenti “violenti, pesanti e volgari”, sottolineando come l’uso dei cosiddetti “leoni da tastiera” le abbia ferito profondamente, soprattutto perché è madre e paura che suo figlio legga quelle parole. L’attrice ha quindi annunciato che, se le offese non cessassero, non escluderà di ricorrere a vie legali per difendere la propria dignità.

Infine, Arcuri ha voluto mettere in chiaro che il principe non ha alcun ruolo nella sua separazione da Di Gianfrancesco, definendo quel periodo “come un lutto” ancora doloroso ma in fase di superamento. Sebbene pallida la possibilità di un futuro sentimentale – “non so se queste possano essere le basi di un amore futuro” – l’attrice ha ribadito che la sua vita è fatta di scelte personali e che, se dovessero evolversi, saranno frutto di una sua volontà.