Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver ricevuto dagli Stati Uniti indicazioni secondo le quali la Russia accetterebbe di partecipare a colloqui trilaterali nel mese di novembre. L’informazione proviene da un dialogo con Jared Kushner, che ha riferito a Zelensky di un contatto amichevole tra Washington e Mosca, con i russi disposti a un dialogo a livello di squadre negoziali accanto a Ucraina e Stati Uniti.

Durante lo stesso incontro con il premier finlandese Petteri orpo, Zelensky ha anticipato che domani otterrà ulteriori dettagli da Steve Witkoff, l’inviato americano che ha recentemente incontrato Vladimir Putin. Il presidente ucraino ha rimarcato che le garanzie di sicurezza richieste non si limitano al vecchio Memorandum di Budapest, ma a impegni concreti sostenuti da un voto del Congresso americano.

Trattative diplomatiche e garanzie di sicurezza

Le dichiarazioni di Zelensky e l’intervento americano

Zelensky ha sottolineato che le promesse statunitensi vanno ben oltre un semplice documento cartaceo. Il riferimento a un voto del Congresso indica un impegno legislativo che, a suo dire, conferisce maggiore solidità alle garanzie di sicurezza per Kiev.

Il presidente ha inoltre promesso di condividere domani le informazioni più recenti ottenute da Witkoff, suggerendo che il percorso diplomatico è ancora in fase di definizione.

Operazioni militari: attacchi, difesa aerea e questioni tecnologiche

Bombardamento della centrale Dtek e risposta dei sistemi anti-drone

Nel frattempo, nella notte precedente, la Russia ha lanciato un massiccio bombardamento contro una centrale termoelettrica della Dtek situata in Ucraina, interrompendo la produzione di energia elettrica. L’attacco, segnalato su Telegram dalla stessa Dtek e riportato da Ukrinform, ha provocato ingenti danni strutturali. Nello stesso lasso di tempo, le forze di difesa aerea ucrainee hanno dichiarato di aver neutralizzato 140 dei 176 droni lanciati dal nemico, limitando così i danni potenziali.

Limiti a Starlink e la reazione di Trump

Parallelamente, le operazioni del sistema Starlink in territorio ucraino rimangono soggette a restrizioni, nonostante il recente intervento di Donald Trump, che ha contattato Elon Musk chiedendo la rimozione di tali limiti. Il consigliere del presidente ucraino Dmitry Litvin ha pubblicato su X che “vediamo gli stessi limiti, quindi per ora non è cambiato nulla”, confermando la continuità delle restrizioni.

Sicurezza interna ed evoluzione della tensione regionale

Arresto di un presunto disertore da parte della SBU

L’Unità di controspionaggio militare dell’SBU ha sequestrato un sospetto disertore proveniente dalla regione di Zhytomyr. L’uomo avrebbe abbandonato la sua unità senza autorizzazione e fornito alle forze russe le coordinate dei sistemi di difesa aerei ucraini, oltre a indicare i centri logistici dell’esercito. In cambio, i russi avrebbero promesso l’evacuazione in Russia con cittadinanza. L’indagato è trattenuto senza cauzione e corre il rischio di ergastolo con confisca dei beni.

Iniziative della Romania e accuse della Russia alla Danimarca

Nel contesto più ampio della sicurezza europea, la Romania ha annunciato il potenziamento delle proprie capacità militari nel Mar Nero, accelerando lo sviluppo di sistemi di sorveglianza marittima, contrastanti le mine e difesa anti-drone. La decisione è stata presa al termine di una riunione del Consiglio supremo di difesa nazionale, a fronte di violazioni dello spazio aereo e attacchi a navi mercantili nelle acque romene.

Contemporaneamente, la Russia ha accusato la Danimarca di preparare il sequestro di navi che trasportano merci sovietiche nel Mar Baltico, affermando che “Copenaghen sta lasciando intendere preparativi per operazioni che, nella sostanza, sono atti di pirateria”. L’ambasciata russa in Danimarca ha avvertito che un eventuale incidente potrebbe innescare un’escalation dalle conseguenze imprevedibili.