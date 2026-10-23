Alle prime luci dell’alba di venerdì 23 ottobre, residenti di Legnano, cittadina situata nell’hinterland nord-ovest di Milano, hanno avvertito un odore insolito proveniente dall’aria. L’odore, tipicamente aggiunto al metano per renderlo percepibile, è stato subito segnalato al numero unico di emergenza 112, scatenando una risposta rapida da parte delle strutture di soccorso.

Allarme gas alle 5.15 a Legnano

Il primo avviso è arrivato intorno alle 5.15, quando diversi abitanti hanno chiamato i soccorsi descrivendo un profumo persistente di gas. Sebbene il metano sia naturalmente inodore, gli additivi chimici impiegati per la sicurezza lo rendono facilmente riconoscibile. L’urgenza è stata considerata di massima gravità, poiché una fuga non controllata può provocare incendi o esplosioni in ambienti densamente popolati.

Evacuazione di due condomini e operazioni di contenimento

Il comando dei vigili del fuoco di Legnano è giunto sul posto insieme a una squadra di tecnici specializzati della società di distribuzione del metano. Dopo un veloce sopralluogo, le autorità hanno deciso di evacuare completamente due palazzi residenziali per garantire la sicurezza degli abitanti.

Le porte sono state chiuse, le finestre sigillate e le persone condotte in aree di raccolta temporanee, dove è stata fornita assistenza e informazioni.

Ruolo dei vigili del fuoco e dei tecnici del metano

I vigili del fuoco hanno svolto le funzioni di ricerca della fonte del profumo, controllo delle aree a rischio e gestione dell’afflusso di persone evacuate. Parallelamente, i tecnici del metano hanno tracciato il percorso della perdita, utilizzando apparecchiature di rilevamento e valutando la necessità di chiudere le valvole di alimentazione. Fino a questo momento non sono stati registrati casi di intossicazione o feriti.

Stato attuale dell’intervento e prospettive future

Le operazioni di individuazione della perdita sono ancora in corso. I team di intervento stanno monitorando costantemente i livelli di concentrazione del gas e valutano la possibilità di riapertura degli edifici non appena la sicurezza sarà certificata. Le autorità comunali hanno invitato i residenti a rimanere informati tramite i canali ufficiali e a rispettare le indicazioni degli esperti fino a completa risoluzione dell’incidente.