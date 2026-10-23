Il sabato 17 ottobre alle 21.30, la Sala delle Stelle si è nuovamente riempita di luci, musiche e telecamere pronte a catturare ogni passo dei concorrenti. L’episodio, trasmesso in diretta su Rai 1 e reperibile in streaming su RaiPlay, ha deciso di dare una svolta in più al classico format grazie al segmento Ballando Segreto, dove gli ospiti possono interlocutore dietro le quinte e la tensione sale di livello.

Il boogie di Massimo Ghini e la battuta di Monica Guerritore

Durante la terza puntata, Massimo Ghini, accompagnato dalla sua ballerina Valentina Fiorini, ha presentato un boogie sulle note di “Tu Vuo Fa L’Americano” di Renato Carosone. L’interpretazione, pensata come un militare in licenza con la propria amata, non è stata accolta con entusiasmo.

Monica Guerritore, già vincitrice della puntata precedente insieme a Luca Urso, ha colto l’occasione per avvicinarsi all’orecchio di Luca, coprendosi il microfono, e ha commentato: “Lo massacrano. Non è un costume che fa l’attore, lui si è messo quel costume e si è detto: ‘mò faccio l’attore’.”

Le parole di Monica, un fulmine a ciel sereno

La frase, sebbene apparisse come una semplice frecciatina, ha subito fatto il giro di Twitter, dove gli utenti hanno evidenziato la possibile analogia tra il semplice indossare un costume e la capacità di recitare sul palco.

La critica, più che una valutazione tecnica, è sembrata puntare al fatto che l’attore non può celarsi dietro un abito per diventare ballerino, ma deve dimostrare una reale competenza.

Reazioni della giuria e punteggio finale

Il panel di giudici, presieduto da Carolyn Smith e affiancato da Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, ha espresso un giudizio spietato. Smith ha parlato di blocco, Zazzaroni ha denunciato una scarsa dinamicità, mentre Matano ha rifiutato di dare un voto, affermando: “Tu stasera sei in divisa ma noi siamo disarmati davanti a questa coreografia, io passo”. D’Urso, con tono ironico, ha concluso: “Se uno alla terza puntata ha fatto quello che hai fatto tu, era inguardabile”.

I voti, espresso in numeri singoli – 4, 5, 3, 4, 3 – hanno totalizzato 19 punti. Il concorrente ha poi chiuso la serata con la battuta: “Ho fatto 800 film di successo, se non so mettere insieme neanche quattro passi è grave. Posso lasciare l’IBAN per ricevere il tesoretto?”.

Il ruolo di Ballando Segreto e il contesto della puntata

Il format Ballando Segreto, nato proprio per mostrare cosa accade fuori dalla pista, ha in questa occasione messo in luce non solo il talento ma anche i conflitti personali. La puntata ha anche ospitato due “ballerine per una notte”: Rosanna Lambertucci, che ha sfidato il ritmo del jive con Dario Scuderi, e la misteriosa “Signora Coriandoli”, che ha portato il merengue accanto a Chiquito. Entrambe le performance, più leggere e divertenti, hanno fatto da contrappeso al clima teso creato dalla polemica.

Nel frattempo, la coppia vincitrice della puntata precedente, Monica Guerritore e Luca Urso, ha mantenuto il vantaggio di 20 punti bonus, un margine che potrà rivelarsi decisivo nelle prossime sfide. La giuria, assistita da Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra, ha continuato a distribuire il “tesoretto” tra le coppie più meritevoli, rendendo la competizione non solo una questione di danza, ma anche di strategia.

Il pubblico di casa, rappresentato dai “Tribuni del popolo” – Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino – e dagli spettatori online, ha potuto esprimere il proprio giudizio tramite i canali social ufficiali e RaiPlay, confermando ancora una volta che Ballando con le Stelle resta il più amato talent show primaverile della TV italiana.