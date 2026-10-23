Su Facebook Karima Moual ha pubblicato un video già diventato polemica, nel quale la giornalista prende le difese dei maranza, proprio dopo quanto accaduto lo scorso fine settimana in piazza Duomo a Milano. Ma ecco tutti i dettagli.

Karima Moual nella bufera: il video choc in difesa dei maranza

Su Facebook la giornalista marocchina Karima Moual ha pubblicato un video in difesa dei maranza, dopo quanto accaduto a Milano lo scorso fine settimana : “Siate maledetti, sono almeno 15 anni che aspettate questo momento, 15 anni che coltivate questo sogno di pregiudizio razziale che usate come concime per la propaganda…I MARANZA SONO VOSTRI.

Per anni avete raccontato ai figli degli immigrati che non sarebbero mai stati davvero italiani. Li avete voluti invisibili, a testa bassa, un gradino più sotto. Avete trasformato le origini dei loro genitori in una colpa e oggi usate la violenza di alcuni per condannare un’intera generazione“.

Karima Moual: “Quei ragazzi sono figli dell’Italia”

Nel video pubblicato su Facebook, la giornalista marocchina Karima Moual ha proseguito dicendo ciò sui maranza: “Ma c’è una verità che non volete riconoscere: quei ragazzi sono figli dell’Italia. Anche quando diventano ciò che dell’Italia vi fa più paura. Sono cresciuti nelle sue periferie, nelle sue scuole, dentro le sue disuguaglianze.

Hanno visto i loro genitori lavorare, sacrificarsi, subire umiliazioni. E mentre la maggioranza ha scelto la strada del riscatto, altri si sono persi nella rabbia e nella violenza. La violenza va condannata. Ma, è c’è sempre un ‘ma’ per la sinistra, non può diventare l’alibi per assolvere una politica dalle proprie responsabilità, né per trasformare il disagio sociale in una questione etnica. I maranza sono vostri. Sono figli di questa Italia, delle sue contraddizioni e dei suoi fallimenti. E non basterà chiamarli stranieri per liberarvi della vostra responsabilità”. Un video duro che ha già suscitato diverse polemiche sui vari social.